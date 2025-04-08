藝術迷注意！新北市美術館今起試營運　三大開館展覽搶先曝光

▲新北市美術館今（8日）起試營運，期間開放三大展覽讓民眾體驗參觀。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市美術館今（8日）起至4月13日試營運，4月25日正式開館，試營運期間，平日10時至17時30分、假日10時至18時開館，期間開放「往來／照見」典藏研究展、「新店男孩：Don't Worry, Baby」以及「再自然不過的事」三大展覽，讓民眾提早體驗美術館的展覽與空間。此外，第四檔展覽「基進城市」將於正式開館時展出，園區內還有多座公共藝術作品展示，邀民眾前來感受藝術魅力。

新北市文化局表示，新北市首座公有美術館「新北市美術館」將於4月25日正式開館，4月8日至4月13日先行試營運。新北市美術館以「全民美術館」定位出發，針對不同年齡層，量身打造多元互動的學習體驗，涵蓋典藏、研究、展演、教育、國際交流與公眾服務等功能。

▲「往來／照見」典藏研究展作品─陳浚豪《女媧神宮》。



試營運期間展出館內三大展覽，「往來／照見」典藏研究展梳理自臺北縣時期文化中心的典藏作品，回溯新北市在不同歷史階段的人文、自然、社會記憶、文化脈絡與城市共同體的生成過程，透過50件橫跨1930年代至今的藝術創作，例如陳浚豪《女媧神宮》、莊普《精神之塔》、張照堂《幽黯微光》等，探索人、事、物如何在時空交織中相互碰撞與映照，如何「在場」與「再現」城市的記憶與軌跡。

「新店男孩：Don't Worry, Baby」由新北市藝術團體「新店男孩」(莊普、蘇匯宇、吳東龍與已故藝術家陳順築)，攜手合作年輕藝術團體XTRUX，從長居新店郊區的經驗與觀察，結合遊戲引擎、沉浸式投影與傳統媒材，建構出流域、生活、靈感、藝術的生命景觀，也帶出科技演進下真實與虛構之間的時代課題。

▲「新北市美術館試營運期間展出「往來／照見」典藏研究展。

「再自然不過的事」由藝術郭奕臣、辛綺、徐世賢、劉致宏共同打造，展覽呼應「全民美術館」定位，以自然地貌與人造環境更迭為發想概念，像是由螢光沙包堆疊出壯闊的山河地景，淡水河流域空拍衛星圖上構築迷你立體建物，透過藝術家現地創作的形式，邀請民眾一同集體共創大型空間藝術裝置。

新北市美術館4月25日正式開館，迎接藝文盛事，新北市文化局將於4月26日至6月1日推出連續六個週末的「開館系列活動」，包含建築光雕、燈光造境、表演節目、主題市集等精采內容。首周末邀請雲門舞集及FOCASA馬戲團演出，還有震撼煙火秀，邀請藝術愛好者與市民朋友來一同感受前所未有的文化饗宴。入館提醒任何尺寸之雙肩背包或超過40x30x20公分之物品須寄物，如超過寄物櫃尺寸之大件行李則請至服務台辦理，更多試營運及開館相關資訊可至「新北市美術館」查詢。

▲「新店男孩」藝術家透過從長居新店郊區的經驗與觀察。

▲「往來／照見」典藏研究展，透過50件橫跨1930年代至今的藝術創作。