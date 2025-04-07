新北凱撒棒球隊正式亮相　侯友宜盼強強聯手再創佳績

▲侯友宜及凱撒飯店連鎖集團董事長林鴻道7日特別身穿「新北凱撒棒球隊」球衣出席冠名記者會。（圖／新北市體育局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

「新北凱撒棒球隊」正式亮相！新北市長侯友宜及凱撒飯店連鎖集團董事長林鴻道今（7日）特別身穿「新北凱撒棒球隊」球衣出席冠名記者會，公私協力推展棒球運動，盼新北凱撒棒球隊於今年全國成棒甲組春季聯賽及爆米花聯盟再創佳績。

侯友宜表示，新北市總人口數約404萬人，幅員遼闊、多元族群融合的特性就像臺灣的縮影，「體育即國力」，只要新北運動強，我們的國力就強。棒球是新北市體育產業重點發展項目，新北市積極推動四級棒球，從少棒、青少棒、青棒到成棒，培養出無數優秀選手，如2024年掀起全國棒球熱的12強世界棒球賽中就有多名選手來自新北市穀保家商棒球隊，能代表國家在世界舞台上爭取最高榮譽，都是臺灣的驕傲。

▲侯友宜感謝凱撒飯店連鎖集團董事長林鴻道、新北市棒球委員會主任委員蔡明堂支持新北市政府，攜手推動棒球運動。

侯友宜感謝凱撒飯店林鴻道董事長、新北市棒球委員會主任委員蔡明堂支持新北市政府，攜手推動棒球運動，投入資源及心力培育更多棒球人才，讓新北市棒球體系更完善。侯友宜也指出，去年新北市棒球隊在春季聯賽和爆米花聯盟中創下隊史最佳戰績，相信在周宗志教練的帶領下，今年一定能再創佳績，為新北市爭光。

體育局表示，新北凱撒棒球隊年度主視覺由隊長劉任傑帶領經歷無數賽事洗禮的戰士們，傳達「新北出擊」的球隊精神，象徵新北市棒球隊無畏挑戰、勇敢向前迎接每場賽事的決心。全國成棒甲組春季聯賽已於3月26日開打，今年共11支社會隊、20支大學隊參賽，新北凱撒將與台北興富發、合作金庫、台電、台壽霸龍等10支社會隊爭取4張進入8強的門票，決賽將於5月6日登場。另外，2025雙北世界壯年運動會也將於5月登場，邀請大家一起進場為選手加油。

▲新北市棒球隊與凱撒集團冠名記者會，侯友宜盼新北凱撒棒球隊再創佳績。