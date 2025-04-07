新北定向越野5月三芝開跑　四場賽事挑戰城市探險

▲三芝區代言人一吉邦吉董、樹林區代言人歐霸、三峽區代言人段慧琳及淡水區代言人田鴻魁，將與選手一同探索新北的秘境。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2025探旅新北定向越野活動正式啟動！第一場系列賽將於5月4日於三芝區開跑，陸續在樹林區（6月29日）、三峽區（7月20日）、淡水區（8月24日）辦理。首場賽事三芝場自3月20日報名開放後，四場統一報名組別100組名額瞬間額滿，展現活動的高人氣與參賽者的熱情支持。第二場樹林場、第三場三峽場及最終場淡水場將分別於4月14日、5月5日、5月28日開放報名。

新北市觀旅局表示，本次四場賽事持續設計更多元路線，參賽者不僅能體驗到越野運動的刺激，還能透過定向地圖親自領略到新北市隱藏的自然景點、歷史文化以及獨特的地方風情。此外，每場賽事邀請4位代言人包括一吉邦A-ONE（馮勝賢（老邦）、吳永吉（吉董））、Go Formosa主理人張岱偉（歐霸）、知名作家主持人段慧琳（Windy）及運動人氣主播田鴻魁，將分別出席三芝場、樹林場、三峽場、淡水場，與參賽選手一同探索新北的秘境。

▲記者會展示各屆活動跑衣、跑襪、開賽禮及完賽禮。



活動賽事物資更融入在地文化特色，以三芝場為例，開賽禮與三芝在地信仰中心福成宮合作推出專屬探旅新北的香火袋，完賽禮則以三芝水車模型為紀念品，報名即享活動專屬跑衣、跑襪及頭巾等好禮，母親節將至，歡迎全家大小來體驗定向越野三芝場，不僅享受運動的樂趣，也可以增進親子關係。

觀旅局長楊宗珉表示，探旅新北定向越野賽事以「雙北世界壯年運動會正式項目-定向越野」為靈感，自2023年首辦，已辦理9場系列賽事，今年將舉辦第三屆，搭上2025雙北世界壯年運動會熱潮，賽事規格媲美專業定向越野，透過結合運動與城市文化，吸引許多民眾用雙腳探索新北各區。

今年以「要來的+1」為主題，首次推出體驗雙人組，鼓勵民眾與親友結伴參與，讓更多新手能輕鬆加入，共享定向越野的樂趣。三芝場熱烈報名中，樹林場於4月14日開報，歡迎至伊貝特報名網搜尋，更多活動資訊請密切鎖定「旅跑新北」官方臉書粉專，或加入「新北旅客」及上「新北市觀光旅遊網」查詢。

▲記者會現場體驗大秘寶蓋章活動，藉由蓋章體驗呈現出各場次地區及日期。



▲參賽者手持定向地圖找尋最佳的路線（圖為2024活動照）。



▲透過定向指卡依序到至各點位打卡，感受定向越野的魅力。