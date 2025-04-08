　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北水利局生態監測有成　碧潭堰魚類洄游創高峰

▲新北水利局生態監測有成。（圖／新北市水利局提供）

▲碧潭堰魚道建置至今已記錄多達63種魚類及10種蝦蟹類。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春天的腳步悄然來臨，7日下午新店溪碧潭堰下的水域迎來了一場生態盛會。數以百計的鯉魚、草魚、大頭鰱等亟待產卵的大魚群聚於此，在水域中相互追逐，為繁殖季節做準備。碧潭堰魚道的直播畫面完整記錄下這幅生態奇景，令人驚嘆不已。

水利局長宋德仁指出，市府自2015年起即在碧潭堰下游建置4處矮堰，透過串連水域空間成功留住溪水。後續完成的碧潭堰生物廊道建設，更打造出一處水生態樂園。其中，碧潭堰魚道自2022年5月至2024年12月期間，已記錄到63種魚類及10種蝦蟹類在此活動。上週的降雨和氣溫回升，更觸發了魚群的繁殖本能，水下監視器捕捉到大量成魚準備通過魚道的珍貴畫面，充分展現新店溪生態復育的卓越成效。

▲新北水利局生態監測有成。（圖／新北市水利局提供）

▲碧潭堰旁魚道觀景窗，也記錄到令人驚奇的大魚蹤跡。

清華大學曾晴賢教授表示，新北市政府水利局透過定期生態監測和水下攝影技術，持續記錄魚類洄游動態，成果斐然。配合碧潭堰上下游劃設的封溪護漁河段，為各類水生生物提供了安全的棲息環境。從監測畫面觀察，今年魚類洄游規模可望更勝以往，值得各界持續關注。

水利局強調，新店溪豐富的生態景觀，結合碧潭堰周邊的人文與觀光資源，已形塑成一座「無圍牆水漾博物館」，讓民眾能親身體驗河廊風貌。未來將進一步將特色水環境建設轉化為環境教育教材，並培訓種子教師，推動「水漾學堂」計畫，讓新北市的永續水環境理念深入民眾日常生活。

▲新北水利局生態監測有成。（圖／新北市水利局提供）

▲新店溪碧潭堰下的水域，擠滿數以百計的鯉魚、草魚、大頭鰱等等亟待產卵。

▲新北水利局生態監測有成。（圖／新北市水利局提供）

▲打通阻絕46年的生態廊道，讓魚可以藉著魚道洄游至新店溪上游。

【更多新聞】

►基隆廟口「餓肚搶匪」遭熱血男飛奔壓制　輪椅女感動：幸好有他

►半個月2路人被撞！網怒：行人地獄再現　「斑馬線也不安全」

►安眠藥+啤酒！小黃成「移動神主牌」　逆撞休旅車猛推10米

►阿北喝超醉！停車場撞牆還「狂催油門」燒胎　濃煙灌滿大樓

►愛心發票被盜領101萬　基隆創世：兌獎不再經手志工

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 1 7411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
宥勝性騷「參加公益活動」復出　主辦方認錯取消
柯建銘霸佔主席台　韓國瑜晚間喊：真的沒頭髮的院長在這！
買在190元！0050一跌「半年積蓄沒了」　他著急：要不要賣
中國版平準基金橫空出世　央視：資金充足雄厚
快訊／韭菜翻車連環爆！　違約交割1679萬元
快訊／國安基金入場「消息奏效了」！台股夜盤直升
蔣萬安市府人事再異動　台版「地面師剋星」接地政局長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春日限定！新北河濱苦楝花雨綻放　飄香賞景正當時

全民防蚊總動員！新北開設防蚊師專班　打造登革熱防護網

藝術迷注意！新北市美術館今起試營運　三大開館展覽搶先曝光

獨／新接任谷關派出所長　考取警大刑事研究所獲警局長力推

新北確保防洪功能正常　塔寮坑二號抽水站4／9蓄水試抽

32%關稅對桃園產業造成重大衝擊　各黨派議員質詢關切

新北水利局生態監測有成　碧潭堰魚類洄游創高峰

《德國檢察實務》專書發表　德在台辦事處長許佑格：令人驚艷

台中加盟展4／11登場　品牌赴美開店轉趨觀望！改搶內需市場

花蓮啓用智慧環境監控！揚麈污染自動灑水　提升環境危機管控

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(下)

股市崩盤再喊「關稅超棒」！　川普：已替美國帶來數百億收入

萬人上街高喊 #川普 下台！美國多地抗議示威畫面曝

【終極二選一】李珠珢v.s.南珉貞弟弟兩個都要啦><

遭小黃追尾拒私了 運將落跑...車主肉身擋車！

春日限定！新北河濱苦楝花雨綻放　飄香賞景正當時

全民防蚊總動員！新北開設防蚊師專班　打造登革熱防護網

藝術迷注意！新北市美術館今起試營運　三大開館展覽搶先曝光

獨／新接任谷關派出所長　考取警大刑事研究所獲警局長力推

新北確保防洪功能正常　塔寮坑二號抽水站4／9蓄水試抽

32%關稅對桃園產業造成重大衝擊　各黨派議員質詢關切

新北水利局生態監測有成　碧潭堰魚類洄游創高峰

《德國檢察實務》專書發表　德在台辦事處長許佑格：令人驚艷

台中加盟展4／11登場　品牌赴美開店轉趨觀望！改搶內需市場

花蓮啓用智慧環境監控！揚麈污染自動灑水　提升環境危機管控

日星巴克「草莓星冰樂」新品必喝！大量果肉與滑順奶油交織超誘人

鄭宗哲上大聯盟！曾豪駒讚「台灣的驕傲」：中華隊有他很幸福

陸配返陸困難交不出「喪失原籍證明」　陸委會：將提供必要協助

王鴻薇指潘孟安「住廠商豪宅」遭判賠50萬！二審被駁回

春日限定！新北河濱苦楝花雨綻放　飄香賞景正當時

陽光、藍光竟是老化加速器！　2025「最強防曬單品」一次看

全民防蚊總動員！新北開設防蚊師專班　打造登革熱防護網

休葛蘭帶孩子入境遭盤查！移民官當面問「這是你爸媽嗎？」他氣炸了

柯建銘、吳秉叡霸佔主席台　韓國瑜酸：真的沒頭髮的院長在這

媽媽遠行美國16天返家　全盲狗「臉緊貼臉」：好想你喔！

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

地方熱門新聞

新北「這商店街」如今空無一人

建設公司欠稅罰1214萬元拒繳實際負責人管收獲准

板橋重慶公園「大鯨魚遊戲場」今啟用

面對32%關稅　桃園工業會提三建言盼中央重視

三重、板橋2大幹道明起全面銑鋪

陳亭妃要求「花卉產業創新園區」人力組織編制1個月內完成

桃園航空城安置宅　將啟動驗、交屋

WHO推孕產婦和新生兒健康運動

屏東女離家失聯　警地毯式搜尋1小時找到

屏東警局38位中階警官職務異動

古今文學經典賞析講座　4/12起桃市圖總館開講

陳紹榮、陳家叢、李尚勳3人 考上警佐班

地震重創台南18農會建物陳亭妃爭取逾2億補助改建整修

不讓勞保給付權益受影響　貨運公司欠88萬提前繳清

更多熱門

相關新聞

新北定向越野5月三芝開跑　四場賽事挑戰城市探險

新北定向越野5月三芝開跑　四場賽事挑戰城市探險

2025探旅新北定向越野活動正式啟動！第一場系列賽將於5月4日於三芝區開跑，陸續在樹林區（6月29日）、三峽區（7月20日）、淡水區（8月24日）辦理。首場賽事三芝場自3月20日報名開放後，四場統一報名組別100組名額瞬間額滿，展現活動的高人氣與參賽者的熱情支持。第二場樹林場、第三場三峽場及最終場淡水場將分別於4月14日、5月5日、5月28日開放報名。

新北凱撒棒球隊亮相　強強聯手再創佳績

新北凱撒棒球隊亮相　強強聯手再創佳績

新北金山鄰里道路大翻新　全面刨鋪提升安全與舒適

新北金山鄰里道路大翻新　全面刨鋪提升安全與舒適

癌末單親媽無力負擔醫藥費　社福聯手行善團急援26萬

癌末單親媽無力負擔醫藥費　社福聯手行善團急援26萬

板橋重慶公園「大鯨魚遊戲場」今啟用

板橋重慶公園「大鯨魚遊戲場」今啟用

關鍵字：

新北市新店溪碧潭堰魚群繁殖水域生態

讀者迴響

熱門新聞

川普：中國不收回34%關稅　將再加徵50%

台股哀成一片　她婆婆靠一檔「賺100多萬」

4歲兒「耳朵裂開」長達半年！

台股狂跌！他曝超商買不到「這類商品」

演員妻偷吃同事：快被妳操乾了　綠帽夫崩潰

吳姍儒「轉賣公關品」被抓包　傳接棒《一字千金》

歐盟宣布報復措施　15日起對美國商品徵收關稅

即／陽明海運大樓爆墜樓！　男員工疑「17F墜下」當場死亡

ETF下市+1！00925申請清算　今年第3檔

即／苗栗9歲兒、8月女屍僵　母胸口插刀搶救中

即／國1貨櫃車衝撞施工緩撞車　楊梅交流道全線封閉

快訊／林美貞宣布離婚！　斷開孫興24年婚姻

7旬翁亮生鏽美工刀搶銀行　法官輕判6月

辱妥瑞氏症學生害他輕生　朱毋我遭判休職確定

美國網友嗆「誰他X關心台灣！」　遭大批美網嗆

更多

最夯影音

更多

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面