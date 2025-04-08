新北水利局生態監測有成　碧潭堰魚類洄游創高峰

▲碧潭堰魚道建置至今已記錄多達63種魚類及10種蝦蟹類。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春天的腳步悄然來臨，7日下午新店溪碧潭堰下的水域迎來了一場生態盛會。數以百計的鯉魚、草魚、大頭鰱等亟待產卵的大魚群聚於此，在水域中相互追逐，為繁殖季節做準備。碧潭堰魚道的直播畫面完整記錄下這幅生態奇景，令人驚嘆不已。

水利局長宋德仁指出，市府自2015年起即在碧潭堰下游建置4處矮堰，透過串連水域空間成功留住溪水。後續完成的碧潭堰生物廊道建設，更打造出一處水生態樂園。其中，碧潭堰魚道自2022年5月至2024年12月期間，已記錄到63種魚類及10種蝦蟹類在此活動。上週的降雨和氣溫回升，更觸發了魚群的繁殖本能，水下監視器捕捉到大量成魚準備通過魚道的珍貴畫面，充分展現新店溪生態復育的卓越成效。

▲碧潭堰旁魚道觀景窗，也記錄到令人驚奇的大魚蹤跡。

清華大學曾晴賢教授表示，新北市政府水利局透過定期生態監測和水下攝影技術，持續記錄魚類洄游動態，成果斐然。配合碧潭堰上下游劃設的封溪護漁河段，為各類水生生物提供了安全的棲息環境。從監測畫面觀察，今年魚類洄游規模可望更勝以往，值得各界持續關注。

水利局強調，新店溪豐富的生態景觀，結合碧潭堰周邊的人文與觀光資源，已形塑成一座「無圍牆水漾博物館」，讓民眾能親身體驗河廊風貌。未來將進一步將特色水環境建設轉化為環境教育教材，並培訓種子教師，推動「水漾學堂」計畫，讓新北市的永續水環境理念深入民眾日常生活。

▲新店溪碧潭堰下的水域，擠滿數以百計的鯉魚、草魚、大頭鰱等等亟待產卵。

▲打通阻絕46年的生態廊道，讓魚可以藉著魚道洄游至新店溪上游。