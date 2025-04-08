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「沒半個人也要播？」電影院員工解惑：這時間才能卡掉

▲電影院 座位 觀眾 ▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲不少網友嚇爛直呼，1人包場看鬼片超恐怖。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／劉維榛報導

大家是否有獨自1人包場的經歷呢？一名網友疑惑發問，如果該場次沒有人買票，電影院是否仍會把影片播完呢？文章引發萬人討論，有苦主分享，曾經1人包場看片，但看到一半被卡掉，還找不到店員協助的傻眼經驗；不少員工也幫解惑，「進正片15分鐘後沒售出就會ca片！」

一名網友在Threads好奇拋問，如果電影院到了放映時間，卻沒有人買票入場觀看，那麼業者是否會繼續播放影片，還是直接不播映呢？

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文章引發萬人討論，不少人自曝曾一人包場，「上周才一人包場看了《那個女孩》，一人包場可以自言自語評論及放響屁，好爽」、「我也很好奇，之前去看冷門電影，整個影廳只有我一個人，我就在想...如果我沒來是不是就不會播放」、「我曾經一個人包場過，鬼月期間看鬼片才知道恐怖」、「我看厲陰宅2！一人包場」、「我曾經包場看過日本恐怖片...嚇爛」、「我也想知道」。

甚至有苦主分享難忘經歷，「曾經晚上去看電影，看到一半被卡掉...超傻眼，出影廳找店員協助還找不到人」。

對此，不少員工現身解惑，至少得播15至20分鐘且確認沒人才可以切掉影片，「前員工簽到，會確認沒人才ca掉」、「超過20分鐘沒人入場就會停放，偶爾會有零星的客人進來看，就算虧本還是得放，（家裡經營的影廳已結束營業，蠻難過的）」、「前員工+1，會播，但開演15-20分鐘後確認沒人，就會叫放映部卡掉」、「現任員工簽到，進正片15分鐘後沒售出就會ca片」。

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