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黃子佼部分認罪求改判　被害人要他拿2千萬成立基金會遭拒

▲▼黃子佼藏2259部未成年性影像案，高等法院開庭審理。（圖／記者吳銘峯攝）

▲黃子佼藏2259部未成年性影像案，高等法院二審開庭審理。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

知名主持人黃子佼因收藏2259部未成年青少年性影像影片，遭台北地方法院依照違反《兒童及少年性剝削防制條例》一審判處有期徒刑8月。案經上訴，高等法院二審26日首度開庭，黃子佼維持一貫開庭模式，均不發言，快步進出法院。據了解，他這次開庭僅部分認罪，並請求改判得易科罰金之刑。另外被害人方面也要求黃子佼道歉，並拿出2千萬元成立相關的基金會，遏止未成年性影像傳播，但黃子佼不答應。

曾獲金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎的黃子佼，原本形象良好，甚至還在2022年間代言司法院即將推行上路的「國民法官」制度，結果2023年6月間他也捲入演藝圈Metoo風波，爆發性騷擾少女的醜聞，黃子佼的正面人設與演藝事業瞬間全毀。檢方之後搜索黃子佼的住處，更在他電腦硬碟內查扣大量從情色網站「創意私房論壇」購買下載的少女性影像，年紀最輕的「女主角」僅是小學生，黃子佼更是論壇高級會員。

案情爆發後黃子佼形象再受到嚴重打擊，他原本在檢方偵查時認罪請求緩起訴，台北地檢署一度做出緩起訴、為期2年，並須支付公庫120萬元，黃子佼還須繳交1200字悔過書。黃子佼當時PO文公開道歉，稱「錯了就是錯」、「虛心認錯與反省，永不再犯」、「將來請用力監督，給我向前更新的機會」。不料全案經高等檢察署撤銷發回，北檢重新偵查後，對黃子佼提起公訴。案件進入法院審理程序。

一審法院審理時，黃子佼改口否認犯案，辯稱「下載了還沒看」、「下載就擺著」，且堅稱「影片不是我拍的」。但一審法院仍認定他無故持有未成年性影像，數量高達2259部，因此判處有期徒刑8月。案件上訴二審。

二審高等法院26日首度開庭審理，黃子佼維持一審開庭模式，穿著一樣的藍色上衣、白色鴨舌帽「戰袍」出庭，也不願停留多回應，快步上樓。庭訊採不公開審理，約50分鐘左右結束。黃子佼離開時，媒體推擠拍攝，他在上車前，深深鞠躬5秒鐘，而後倒退上車離開。

據了解，黃子佼上訴後，打算拚得易科罰金之刑或緩刑，避免入獄。不過他在庭上僅承認部分罪名，對於不認罪的部分，辯稱「這些都是成年女子，並非未成年性影像」、「下載時不知道是未成年性影像」等等。另外一審判決後，有不少被害人在二審時出面指認，讓審理程序更複雜。而庭訊中，被害人要求黃子佼道歉，但他也不願意；此外，被害人要求他提出2千萬元，成立相關的基金會，以遏止此類案件發生，但黃子佼也不願意

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