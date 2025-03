▲Andy自PO「找自己問題」版本影片。(圖/翻攝自Andy老師YouTube)

記者鄒鎮宇/綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手,男方11日在個人頻道上傳影片開撕女方一家,引起全台關注。豈料,Andy21日上傳最新影片,透露自己將搬離待了10年的小套房,且影片中還使用網友使用「小明劍魔」的惡搞版影片,讓不少人看完笑翻。

影片中,Andy收拾衣櫃物品時發現過去的棒球帽,自認戴起來會很像饒舌歌手,但又覺得他的臉太小,所以戴起來不適合,並對著鏡頭說「怎樣?困擾啦,就是有點困擾啦,怎樣?」

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到,Andy在這片段中,放入網友用AI重製的Andy「小明劍魔」版中的經典台詞,「你回答我!look into my eyes.tell me why?why baby?」瞬間讓懂梗的網友笑翻。

據悉,「小明劍魔」是大陸一名《英雄聯盟》實況主,因為1月直播時7連敗被觀眾責怪不檢討自己、不找自己問題,讓他瞬間崩潰嗆人,包括罵人的話、表情、聲音及動作,都被網友拿來用AI二創成各種版本,其中涵蓋大量歷史人物、現代人物、動漫、動畫角色等。