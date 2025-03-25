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桃園加油站員工面露痛苦洗車！她「羊笑錄影」炎上　秒刪文改名

▲▼桃園加油站員工面露痛苦洗車　她「羊笑錄影PO網」炎上　秒刪文改名。（圖／翻攝Google地圖）

▲一名女網友PO出嘲笑加油站員工的影片。（圖／翻攝Google地圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名女網友近日搭乘朋友的自小客車，前往桃園某加油站洗車時，看到加油站員工在烈日下露出痛苦表情，竟拿起手機錄影並大聲嘲笑，最後PO網博取關注。沒想到，該影片炎上後，女網友將影片刪除，並不斷更改IG的帳號，試圖躲避網友的怒火。

該名女網友日前在抖音上傳影片，她坐在朋友駕駛的自小客車後座，看著面露痛苦的加油站員工說「你洗車洗這麼痛苦喔，回家了啦，收東西回家了，不用洗了。你還好嗎？我扣你薪水喔哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈」。

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期間，加油站員工面露痛苦，疑似工作太辛勞或氣溫炎熱，整個人靠需要攙扶一旁的鐵架及櫃子才可以站立，但女網友仍在車上大聲嘲笑。

網友看完紛紛留言，「看到這種事真的很不舒服，別把自己的快樂，建立在別人的痛苦，當妳的笑聲，來自別人的痛苦時，那不叫幽默，叫殘忍」、「那個笑聲真的很想給她一巴掌，至少人家願意努力工作笑三小」、「在那邊羊叫還偷拍放上網，是很秋條是不是」、「這個笑聲真的讓人心寒恐懼」、「這是我這輩子聽過最XX最像羊的笑聲」。

也有人說，「三民路上的加油，常常去那裡洗車。他很認真好嗎？拍這種垃圾影片還譏笑他人，根本底層猴才會做的事情」、「這個在桃園朝陽加油站，去洗過一次。夏天大熱天的，那個男生真的趴在車上喘到不行，邊擦車邊爆汗邊喘，其實現場看一點都不覺得好笑，真的會覺得很恐懼他是不是要馬上暈倒了，身體狀況真的看起來不太好，看他擦前面的車就這個樣子臉色發白，一臉超痛苦。當下有下車詢問旁邊的站員幫忙協助，但他們好像習以為常，我們也馬上說不用擦了上車馬上開走，然後我們再也不敢去洗第二次」、「我是附近超商店員，他常常騎著單車到超商買東西。他很有禮貌，每天都看得到他。他很努力工作，總比那些好手好腳卻不願意付出的人好吧！努力做事的人不應該被嘲笑，而是值得尊重」。

也有前員工表示，這名加油站員工人很好，大家會習以為常，是因為對方長期都這樣，關心過也確認男子沒問題，且對方有在控制飲食跟服用藥物，「他需要這份工作，所以多動我們都不會說什麼。老實說其實我們也有讓他多休息，他上班時間有1/3都坐在休息室裡，他上下班都騎腳踏車回家，看起來都沒什麼問題。以旁人角度看，他確實看起來像快累死了沒錯，你們的擔憂是非常正常的行為，因為我剛進那工作的時候也是這樣覺得」。

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