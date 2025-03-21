牆上的畫掛歪？「家寧影片1細節」一票都發現　網：Joeman就這樣說

▲家寧發布影片後，再掀起討論。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

記者曾筠淇／綜合報導

眾量級Andy與家寧的糾紛受到許多人關注，家寧深夜則發布4分1秒的影片正式回應。不過，律師林智群就注意到影片中的「1個細節」，讓他不禁相信，過去的影片可能真的都是Andy做的。貼文曝光後，引發網友討論。

家寧深夜發布影片後，掀起網友討論。林智群就貼出影片截圖畫面，說他相信之前眾量級的影片，都是Andy做的了，因為家寧的新影片連水平都沒有抓好。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「跟我想說的一樣」、「不行！水平沒抓好，會讓看的人很阿雜（ak-tsak，煩躁）」、「人要先行得正，畫面才不會歪」、「可能她牆上的畫就歪了」、「有沒有一種可能！儀器是水平的，牆上的畫是歪的（逃」。還有網友指出，「九妹就是這樣說的」。

Joeman在日前就發布影片，提到家寧的影片「不像是一個百萬YouTuber會拍出來的製作，他們叫我不要講，但我真的很想講，這支影片從開頭到很後面，水平是歪的」。他當時也說，「秘月期POPOO」不管是企劃、拍攝還是剪輯，都沒有眾量級的風格，家寧跟Andy分家後，「她的YouTube又做得很像是新人，我個人是認為，她YouTube是做不起來的，單拍這樣一定是做不起來的」。