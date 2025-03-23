　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／高雄街頭奇景！男男合體「五輪車」趴走　無影腳畫面曝

記者吳奕靖／高雄報導

高手真的在民間！高雄市兩名男子在街頭上演驚險畫面，其中一人騎著三輪車，後頭跟著另名機車騎士，單腳「推著」三輪車走，根本就是「街頭版無影腳」，讓路過的民眾全看傻了眼。

▲機車跟三輪車併行，不仔細看還看不出貓膩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲機車跟三輪車併行，不仔細看還看不出貓膩 。（圖／記者吳奕靖攝）

3月4日下午，一部三輪車以及機車就出現在三民區的九如路上，兩部車靠得非常近，機車幾乎靠在三輪車的左後側，仔細看就發現其中有貓膩，原來騎士的右腳就靠在三輪車的左下方接近輪子的地方，透過機車的動力推著三輪車前進。兩個人的默契極佳，應該不是首次「合體配合」，兩人就這樣通過大路口，停紅綠燈時還會交談。

▲機車跟三輪車併行，不仔細看還看不出貓膩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲機車騎士右腳就靠在三輪車後端，推著走 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲機車跟三輪車併行，不仔細看還看不出貓膩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲兩人就這樣一路在九如路前行 。（圖／記者吳奕靖攝）

這一幕讓人看傻了眼，不知道該說「高手在民間」還是「街頭無影腳」，不過看完這段影片的交通大隊說「安內真毋湯」，兩人騎車行為已經觸犯交通法規：「此以機車騎士伸腳推車前行之方式，如因此有行車不穩、蛇行或其他危害交通安全情形，而影響其他用路人之安全，依個案審認可依道路交通管理處罰條例第43條危險駕駛規定，處新臺幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰，當場禁止其駕駛，並吊扣牌照6個月」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
478 2 5152 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
好天氣到周四「高溫上看30度」　周五變天全台有雨
住日本7年　見台灣人旅遊「3陋習」怒水準差：難怪日本人會反感
「非自住」被揪出　挨罰67.5萬元
快訊／高雄發生規模4「極淺層地震」　最大震度3級
味噌湯浮「整隻老鼠屍體」　日本SUKIYA道歉認了
不只清明連假　1縣市學生「連放6天」！家長哀：機票搶不到
知名畫家《兔子》不見了！　松菸展場公然盜走

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中烤漆廠工安現場曝！5救1全都不舒服　放流槽一氧化碳超標

普發緊急救難包遭質疑！花蓮縣府說明緣由：與大罷免無關

知名畫家曹登閎《兔子》遭竊　松菸展場工讀生買飯回來就不見

桃園婦投資土地要先匯325萬「斡旋金」　警力勸阻詐

獨／高雄街頭奇景！男男合體「五輪車」趴走　無影腳畫面曝

快訊／玉山2山友遭雪埋！搜救人員尋獲已無生命跡象

快訊／台中氟碳烤漆廠清淤工程意外！5人受困其中4人昏迷

獨／求死刑！顧家男討工錢遭割喉棄屍山區　家屬23頁手寫心聲曝

國1楊梅段火燒車！烈焰濃煙竄天畫面曝　整輛燒到剩骨架

差點回不來！只買「單程機票」赴泰取佛牌　35歲女小港機場遭攔

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

#天燈 墜落釀禍？ #平溪 鐵皮屋起火

#台東 #賽車手 「拖鞋卡油門」暴衝！撞4車翻覆畫面曝

【阿公的小棉襖】孫女撒嬌求阿公幫按摩！媽看不下去

汪蘇瀧首唱〈像晴天像雨天〉　好喜歡你～夢回《難哄》

【被aespa支配的恐懼】小狗一聽關鍵字就驚慌逃跑XD

台中烤漆廠工安現場曝！5救1全都不舒服　放流槽一氧化碳超標

普發緊急救難包遭質疑！花蓮縣府說明緣由：與大罷免無關

知名畫家曹登閎《兔子》遭竊　松菸展場工讀生買飯回來就不見

桃園婦投資土地要先匯325萬「斡旋金」　警力勸阻詐

獨／高雄街頭奇景！男男合體「五輪車」趴走　無影腳畫面曝

快訊／玉山2山友遭雪埋！搜救人員尋獲已無生命跡象

快訊／台中氟碳烤漆廠清淤工程意外！5人受困其中4人昏迷

獨／求死刑！顧家男討工錢遭割喉棄屍山區　家屬23頁手寫心聲曝

國1楊梅段火燒車！烈焰濃煙竄天畫面曝　整輛燒到剩骨架

差點回不來！只買「單程機票」赴泰取佛牌　35歲女小港機場遭攔

房子租給1族群　2年後退租「屋況像全新」！一票房東爆共鳴

隋棠新戲客串卡司超華麗！　謝瓊煖照顧失智尪…林哲熹坐旁邊哭了

預告物價將再攀升　楊瓊瓔批：電價惡漲經濟部配套措施做了嗎

台中烤漆廠工安現場曝！5救1全都不舒服　放流槽一氧化碳超標

要止敗找爐主巫師　唐斯轟31分11籃板率尼克主場狂勝

男生喜不喜歡我？回訊慢、不主動⋯5種跡象表示他對妳沒興趣

高空便祕！他上廁所到一半　遭機長破門拖走「被迫露鳥」

3跡象證明你有「隱性憂鬱」！常思考生死、狂做快樂的事都要小心

輸給主力沒上的金塊、又被老鷹擊潰　灣區悍將格林怒了

女懷雙胞胎流產！英男「看孕肚堅持就醫」驚揭騙局　她遭判刑6月

起底金髮Yuki！假簽姊姊名字被判刑　法院認證是「20歲許男」

社會熱門新聞

人妻尾牙爛醉遭性侵！廠商囂張撒鈔：我有錢

快訊／新竹凌晨驚傳巨響　消防局回應了

即／竹聯幫發聲明：其它幫主人選「違背么哥遺願」

即／玉山2山友遭雪埋！搜救人員尋獲已無生命跡象

人妻帶小王回家　客廳裸體被兒抓包

焚化爐技工月薪4萬開賓士　藏900萬現金

即／土城34歲女深夜墜樓！倒臥人行道慘死

北上環島才1天！重機男花蓮過彎撞護欄墜斜坡喪命

Yuki到底是誰？　身分證、履歷、證照曝光全是假

監理站逼手測溫20秒　車主燙傷要告了

腥夫偷吃戰到腿軟！　小三嗲回：多練腳力吧

登山驚見女臉朝下倒古道！4登山客合力搶救仍救不回

即／台中烤漆廠清淤工程意外　4人昏迷

女美容師輕生「租屋處變凶宅」房東求償200萬

更多熱門

相關新聞

房地合一踩到雷！「非自住」被揪出　150萬修繕抵稅慘遭剔除

房地合一踩到雷！「非自住」被揪出　150萬修繕抵稅慘遭剔除

房地合一稅制上路後，民眾對於「自用住宅」認定常有誤解，以為只有交易總金額才會是查稅重點，將150萬元修繕費用列報抵扣額，遭國稅局以「非自住」為由予以剔除，連補帶罰67.5萬元。

顧家男討工錢遭割喉棄屍山區　家屬23頁手寫心聲曝

顧家男討工錢遭割喉棄屍山區　家屬23頁手寫心聲曝

買單程機票赴泰取佛牌　高雄女機場遭攔下

買單程機票赴泰取佛牌　高雄女機場遭攔下

全台最美漁市場3度開幕！陳其邁回台秒變吃貨　

全台最美漁市場3度開幕！陳其邁回台秒變吃貨　

「哥吉拉」粉快看！入手價破萬考驗忠誠度

「哥吉拉」粉快看！入手價破萬考驗忠誠度

關鍵字：

高雄街頭神技影片交通無影腳機車三輪車

讀者迴響

熱門新聞

韓國野火4消防員慘死！東南部進入緊急狀態

人妻尾牙爛醉遭性侵！廠商囂張撒鈔：我有錢

快訊／新竹凌晨驚傳巨響　消防局回應了

美YTR樂樂法利「被禁止入境台灣」　移民署回應了

即／竹聯幫發聲明：其它幫主人選「違背么哥遺願」

即／玉山2山友遭雪埋！搜救人員尋獲已無生命跡象

我阿公養2老虎！橋上放風照引朝聖

杜力來台22年拿不到身分證　嗆「這群人」爽領

佩甄願意和老公3P

台北罕見「濕度8％」　打破40年紀錄

竹北凌晨突爆巨響！　居民嚇醒驚「很多消防車的聲音」

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送

媽過世17年　男一查驚覺34萬遺產消失了

快訊／9縣市低溫特報！輻射冷卻「急凍跌破10度」

快訊／Andy突PO全黑底圖！

更多

最夯影音

更多

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面