獨／高雄街頭奇景！男男合體「五輪車」趴走　無影腳畫面曝

記者吳奕靖／高雄報導

高手真的在民間！高雄市兩名男子在街頭上演驚險畫面，其中一人騎著三輪車，後頭跟著另名機車騎士，單腳「推著」三輪車走，根本就是「街頭版無影腳」，讓路過的民眾全看傻了眼。

▲機車跟三輪車併行，不仔細看還看不出貓膩 。（圖／記者吳奕靖攝）

3月4日下午，一部三輪車以及機車就出現在三民區的九如路上，兩部車靠得非常近，機車幾乎靠在三輪車的左後側，仔細看就發現其中有貓膩，原來騎士的右腳就靠在三輪車的左下方接近輪子的地方，透過機車的動力推著三輪車前進。兩個人的默契極佳，應該不是首次「合體配合」，兩人就這樣通過大路口，停紅綠燈時還會交談。





▲機車騎士右腳就靠在三輪車後端，推著走 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲兩人就這樣一路在九如路前行 。（圖／記者吳奕靖攝）

這一幕讓人看傻了眼，不知道該說「高手在民間」還是「街頭無影腳」，不過看完這段影片的交通大隊說「安內真毋湯」，兩人騎車行為已經觸犯交通法規：「此以機車騎士伸腳推車前行之方式，如因此有行車不穩、蛇行或其他危害交通安全情形，而影響其他用路人之安全，依個案審認可依道路交通管理處罰條例第43條危險駕駛規定，處新臺幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰，當場禁止其駕駛，並吊扣牌照6個月」。