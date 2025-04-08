萬「試」如意！　台塩金榜題名水神助攻考生「鹼」單上榜

▲台鹽公司與開基玉皇宮8日合辦考生祈福活動，由開基玉皇宮主委涂大松、台鹽公司董事長丁彥哲，陪同台南市成功國中校長鄭文鵬、家長會長黃士哲及師生，向玉皇上帝及五文昌公祈求會考順利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台塩海洋鹼性離子水迎接考季，好評再推金榜題名水，限量紅色瓶蓋搭配Q版文昌君揮毫造型，傳遞對考生滿滿的祝福！台鹽公司與開基玉皇宮8日合辦考生祈福活動，由開基玉皇宮主委涂大松、台鹽公司董事長丁彥哲，陪同台南市成功國中校長鄭文鵬、家長會長黃士哲及師生，向玉皇上帝及五文昌公祈求會考順利。

成功國中校長鄭文鵬、家長會長黃士哲帶領考生們在祈福板上寫下理想學校，並向玉皇上帝、五文昌公稟報個人志願。隨後台鹽董事長丁彥哲及開基玉皇宮主委涂大松，共持台塩金榜題名水過爐，向玉皇上帝祈願保佑考生應試順利。丁彥哲董事長表示，希望結合高品質的台塩海洋鹼性離子水與玉皇上帝的加持，為考生健康與臨場反應加分，祝福大家金榜題名。

因應考季來臨，台鹽公司連年與開基玉皇宮合辦祈福活動，引發迴響。除了接獲國中會考、高職統測、高中分科測驗等學校與補教團體洽詢，另有家長替兒子、媳婦參拜，期盼能助力醫師國考、律師國考合格，展現長輩對晚輩的關懷。

今年台鹽公司擴大與府城隍廟合作，8日起持准考證赴開基玉皇宮或台灣府城隍廟參拜，即可獲贈限量台塩金榜題名水及廟方加持考試用筆，雙倍祝福陪伴考生迎接挑戰，步步高陞！

台南是眾神之都，每逢考季，均吸引無數考生祈求公職考試、升學考、國考、證照考、升遷考等「大小試」萬「試」如意。開基玉皇宮自古主祀玉皇上帝，並奉祀五文昌公坐鎮護持，吸引考生將准考證投入文昌殿前「准考準入」檜木箱，祈求金榜題名，是台南考生祈福參拜聖地之一。台灣府城隍廟則祀有威靈公城隍、執掌績效考核，銓敘升等的「考功司爺」與專責教育行政，考選事務的「學政司爺」，庇佑應試好表現與仕途順遂。台灣府城隍廟近年更舉辦「求學迎考，步步高陞」活動，邀請國內外、跨年齡層的考生們穿著古代書生袍，揹負古竹簍書架，復刻昔日「赴京趕考」氛圍，成為台南特色文化祭典，吸引眾多考生熱烈參與。

喝好水，祈願「試試」順利，還能抽大獎！台鹽公司同步舉辦抽獎活動，凡購買任一瓶台塩海洋鹼性離子水，5月15日前憑發票或序號登錄活動網站，就有機會獲得ROG Zephyrus G16筆電、ROG Phone 8 Pro手機，以及PS5 Pro及一年份海洋鹼性離子水！購買整箱者，憑序號登錄再贈30次抽獎機會，還有台塩線上購購物金、台塩海洋鹼性離子水即刮即中，超過7萬5千份好禮瘋狂送！詳情請參閱台塩海洋鹼性離子水「健康喝，FUN手玩」活動網站：https://www.taiyenwater2025.com.tw/，或洽客服專線：0800-230990。