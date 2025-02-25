2025年全中運在台南　台塩海洋鹼性離子水活力應援選手！

▲台鹽公司董事長丁彥哲25日於「2025年全中運-企業應援記者會」中，接獲台南市長黃偉哲頒感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年全中運將於4月19日至4月24日盛大舉行！屆時台南將迎接來自全台22縣市，約2萬名青少年選手集結參賽，台鹽公司特別贊助台塩海洋鹼性離子水，以好水陪伴青少年選手在榮耀的起點上實踐夢想，台鹽公司董事長丁彥哲25日於「2025年全中運-企業應援記者會」中，接獲台南市長黃偉哲頒感謝狀。

台鹽公司董事長丁彥哲表示，台鹽身為台南在地企業，很開心能夠贊助最受運動員喜愛的台塩海洋鹼性離子水，以純淨好水傳遞正能量並鼓勵青少年選手們持續追夢。

台塩海洋鹼性離子水具備促進代謝、快速解渴特色，兩度蟬聯全民運指定用水殊榮，並深受桌球運動員鄭怡靜、程銘志等國手推薦，最適合選手運動後水分補給！台塩海洋鹼性離子水擁有無可取代的甘甜熟水口感，富含海洋微量精華，七度獲Monde Selection(世界品質評鑑大賞)金獎肯定，是台灣長銷高品質指標好水。

從日常生活到戶外運動，台塩海洋鹼性離子水五款多元容量，完美滿足每個「渴」望，420ml迷你瓶，輕巧便攜。600ml人氣瓶，隨時輕量補水。850ml經典瓶，戶外活動必備。1500ml滿足瓶，運動最佳拍檔。2000ml特規瓶，一瓶滿足全天需求。

5月15日前，購買任一瓶台塩海洋鹼性離子水，憑發票或刮刮卡序號登錄活動網站https://www.taiyenwater2025.com.tw/，有機會「鹼」單抱回電競神裝備！月月狂抽ROG Zephyrus G16筆電、ROG Phone 8 Pro手機、PS5 Pro、一年份台塩海洋鹼性離子水！購買整箱台塩海洋鹼性離子水，贈刮刮卡一張，憑刮刮卡上序號登錄，加碼贈30次電競裝備抽獎機會，還有台塩線上購購物金、台塩海洋鹼性離子水再來一箱獎項即刮即中。活動豪送7萬5千份獎項，越早參加，中獎機會越大！