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騎車趕國考途中追撞！警神救援　他金榜題名赴警局致謝

▲桃園警分局今年7月8日上午8時許處理一起機車追撞意外，2名騎士倒地受傷，警方查出其中洪姓男子趕考途中不慎發生事故。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局7月8日上午處理一起機車追撞意外，2名騎士倒地受傷，其中洪姓男子是為了趕赴考場不慎發生事故。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市洪姓男子今年7月上旬參加高考考試，當天上午前往市立陽明高中考場途中因趕考不慎追撞前方李姓女騎士，當場雙雙倒地掛彩，警方到場處理時，洪男表明因時間緊迫不慎追撞希望員警協助，員警完成雙方資料登錄後，隨即以巡邏車火速護送洪赴考場考試，順利在最後1分鐘抵達試場；最近高考放榜，洪男順利金榜題名，今（25）日特別趕赴桃園警分局致謝，警方除恭賀洪通過國考外，也將提報2名隊員熱心為民服務敘獎表揚。

桃園警分局指出，今年7月8日上午8時40分許，50歲的洪姓男子騎車欲前往市立陽明高中參加公務人員高等考試三級化學工程科類考試，疑因上班時段車塞車，洪男因趕路不慎追撞前方李姓女騎士，2人均倒地受傷。當時桃園警分局警備隊警員李哲祥、李家駒巡邏時當場目擊，立即協助交通疏導維護，並通知交通事故專責處理人員到場。

▲金榜題名的洪姓男子今天上午到桃園警分局，當面向警備隊員李家駒致謝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲金榜題名的洪姓男子今天上午到桃園警分局，當面向警備隊員李家駒致謝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

洪男急著向員警表示，因急需趕往學校參加高考考試，僅剩不到10分鐘恐已來不及，員警立即與事故處理人員協調，完成雙方資料登錄，立即由員警駕駛巡邏車火速護送洪男趕往陽明高中考場，原本約8分鐘車程，僅3分多鐘即安全趕到，洪先生踏入校門不到1分鐘考試鐘聲響起，總算趕上國考。

洪男於上週收到國考成績單，順利通過國考三級考試，隨即致電當時協助護送趕考員警，並於今天上午到桃園警分局當面向員警表達誠摯謝意，員警李家駒則當面祝賀洪先生金榜題名，並表示為民服務是警方應盡任務之一，桃園警分局員警熱忱為民服務，分局督察組獲悉後將向市警局提報敘獎。

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