有喝有保庇！　台塩海洋鹼性離子水12度蟬聯大甲媽遶境指定用水

▲台鹽公司董事長丁彥哲代表捐贈台塩海洋鹼性離子水大甲媽聯名祈福瓶，並與鎮瀾宮董事長顏清標共同將祈福瓶參拜過爐，祈求遶境活動順利圓滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動將於4月初啟程，台塩海洋鹼性離子水連續第12年蟬聯大甲媽遶境指定用水！12日鎮瀾宮舉辦台塩好水祈福過爐典禮，台鹽公司董事長丁彥哲代表捐贈台塩海洋鹼性離子水大甲媽聯名祈福瓶，並與鎮瀾宮董事長顏清標共同將祈福瓶參拜過爐，祈求遶境活動順利圓滿，現場發送祈福瓶給香客結好緣，獲得信眾熱烈迴響！

台鹽公司董事長丁彥哲表示，大甲媽遶境被譽為世界三大宗教盛事之一，台鹽公司深感榮幸能參與其中，捐贈聯名祈福瓶展現對傳統文化傳承與發揚的堅定支持。台鹽以純淨甘甜、快速解渴的台塩海洋鹼性離子水，守護香客的健康，為信眾提供源源不絕的續航力。

台鹽公司響應鎮瀾宮推廣優質宗教文化活動，捐贈遶境活動用水外，台塩海洋鹼性離子水也將在「萬眾騎Bike」、「Bobi Run路跑」活動設攤推廣，以祈福瓶好水為參加信眾加油打氣！此外，台鹽公司亦捐贈200箱「台塩海洋純水」，供鎮瀾兒童家園師生日常飲用，以好水傳遞祝福與關懷。

海洋好水力挺海洋女神信仰！台塩海洋鹼性離子水大甲媽聯名祈福瓶採限時限量販售，設計特別印上「柿柿如意，蘋蘋安安」吉祥語，搭配Q版金蛇及大甲媽祖插畫，深具祝福意涵。信眾亦可在momo、家樂福及楓康購買大甲媽聯名祈福瓶，暢飲好水與女神同行。凡於家樂福購買四入一組大甲媽聯名祈福瓶，再贈限量主題L夾！

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