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蘋果iPhone擬改「從印度出貨」　避開川普對中關稅

▲▼ 川普關稅重擊，蘋果iPhone 16系列恐漲價。（圖／達志影像／newscom）

▲iPhone佔蘋果營收的一半，且主要在中國生產。（圖／達志影像／newscom）

記者張方瑀／綜合報導

面對美國總統川普（Donald Trump）新一波對中國商品加徵重稅的政策，蘋果（Apple）傳出將在短期內調整供應鏈布局，計畫把更多iPhone從印度出口到美國，以減少對中國製造的依賴。

根據《華爾街日報》報導，蘋果此舉主要是因應近期川普政府大幅調升對中商品的關稅，其中最新一波就高達34%，再加上年初實施的20%進口稅，對以中國為主要生產基地的蘋果來說衝擊不小。

報導指出，iPhone佔蘋果營收的一半，且主要在中國生產，這項改由印度出口的調整仍屬暫時性措施，蘋果目前正設法爭取關稅豁免，就像川普第一任期時曾對部分產品開放免稅一樣。

蘋果現階段尚未發表任何官方評論。

目前美國對來自印度的商品則課徵26%關稅，雖然不低，卻比中國商品輕。根據摩根大通（JPMorgan）分析師評估，若蘋果無法取得豁免，公司可能得將產品售價調漲約6%，以對抗關稅帶來的成本壓力。

不過，分析師也認為，蘋果先前曾宣布計畫在未來四年內，於美國投入超過5000億美元的投資，這項承諾有望成為其爭取豁免的重要籌碼。

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