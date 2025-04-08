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快訊／救市！陸「國家隊」3+1今集體出手　中國國新800億專款到位

▲▼股市。（圖／CFP）

▲陸「國家隊」3+1今集體出手救市穩信心，中國國最新公告800億專款到位。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

受美國「對等關稅」衝擊，陸股、港股昨一片倒，大陸「國家隊」中央匯金公司昨收盤前率先領頭宣布，已再次增持了交易型開放式指數基金（ETF）。同樣是「國家隊」中國國新、中國誠通昨深夜公告持增中國股票資產以及ETF。今（8）日稍早最新消息，中國國新800億人民幣專項再貸款增持到位，最新加入的「國家隊」中國電科也公告完成增持回購旗下上市公司股票超20億元人民幣，目前大陸國家隊3＋1集體出手救市穩信心。

受美國高關稅衝擊全球股市經濟市場，包括台股、陸股、港股一片倒。大陸「國家隊」的中央匯金投資有限責任公司（以下稱「中央匯金」）昨7日於收盤前公告稱，已再次增持了交易型開放式指數基金（ETF），未來將繼續增持。這是近年半，中央匯金第四次發佈增持ETF的公告。

公開數據顯示，昨天7日大陸指數股票型基金ETF成交額合計達1837億元人民幣（換算約8200多億台幣），遠超過前一個交易日816.69億元（單位：人民幣，同下）成交額。

中央匯金率先出手救市，昨7日深夜，大陸另一股「國家隊」中國誠通控股集團有限公司（簡稱「中國誠通」）也於官網晚間22時發佈公告稱，「中國誠通旗下誠通金控和誠暘投資增持交易型開放式指數基金（ETF）和中央企業股票。後續將進一步發揮國有資本運營公司功能作用，持續大額增持央國企股票和科技創新類股票，當好上市公司的長期投資者，有力支持上市公司高質量發展。」

第三股「國家隊」中國國新控股有限責任公司（以下稱中國國新）也於昨晚間23時發布公告，內容指出，「堅定看好中國資本市場發展前景，堅決當好長期資本、耐心資本、戰略資本，其旗下國新投資有限公司增持中央企業股票、科技創新類股票及ETF，積極支持關鍵領域科技創新，為維護市場穩定運行貢獻力量。」

今天早上6點，大陸官媒《央視》最新消息，「國家隊」中國國新最新宣布，旗下國新投資有限公司將以股票回購增持專項「再貸款」方式增持中央企業股票、科技創新類股票及ETF等，首批金額為800億元人民幣。

該公告稱，堅定看好中國資本市場發展前景，堅決當好長期資本、耐心資本、戰略資本，其旗下國新投資有限公司增持中央企業股票、科技創新類股票及ETF，積極支持關鍵領域科技創新，為維護市場穩定運行貢獻力量。

新一股「國家隊」中國電科也公告，堅定看好資本市場，「完成增持回購旗下上市公司股票超20億元。」

該公告完整內容指出，「基於對我國經濟長期向好的堅定信心，積極履行對資本市場承諾，已完成增持回購旗下上市公司股票超過20億元。中國電科將繼續踐行『大國重器』使命責任，不斷強化科技創新與產業協同，加快實施增持回購，為上市公司高質量發展提供有力支持，維護廣大投資者利益，增強投資者信心，穩定及提升上市公司價值。

截至昨天至今天清晨，目前大陸「國家隊」已經有3＋1集體出手救市穩信心。大陸東方金誠首席宏觀分析師王青指出，在全球經貿環境變數驟然加大，全球金融市場劇烈波動之際，「國家隊」及時出手，釋放了強烈的政策信號，能夠有效引導市場預期，防範市場超調，緩解外部衝擊。

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