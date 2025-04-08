歐盟向美提議工業產品「互相降至零關稅」　已準備好3招反制措施

▲歐盟執行委員會主席馮德萊恩。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

面對美國總統川普宣布對歐洲商品加徵高額關稅，歐盟貿易部長們7日在盧森堡召開會議，明確表態將以談判作為首選應對手段，同時準備反制措施。歐盟貿易執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）提出與美國互免工業產品關稅的「零對零」（zero-for-zero）協議構想，但強調若無具體進展，歐盟將於15日開始對美國鋼鋁產品實施第一波反制關稅。

本次會議由輪值主席國波蘭主持，會後波蘭經濟部長巴拉諾斯基（Michal Baranowski）指出，27國成員一致認為協商是優先選項，塞夫柯維奇則表示，歐盟雖願與美方進行開放式談判，但不會無止境等待，將以「談判優先、邊打邊談」策略應對美國關稅政策。

塞夫柯維奇強調，歐盟的立場建立在三個核心原則上。首先，歐盟與美國面臨相似挑戰，包括非市場行為驅動的全球產能過剩、半導體主導權爭奪及關鍵原料供應安全，因此雙邊戰略合作具有高度必要性。其次，他坦言與美國協商將曠日廢時，目前正在初步階段，因美方不將關稅視為戰術，而是矯正貿易不平衡的手段。第三，歐盟已準備三軌並進作法，除反制關稅外，也將加快與亞洲、波斯灣等地推動自由貿易協議，即透過反制措施捍衛利益、透過新協定分散貿易、阻擋有害的貿易轉向（trade diversion）效應。

對於具體反制計畫，塞夫柯維奇表示，歐盟執委會已擬定第一波反制清單，將於9日交由27國成員表決通過，預計15日實施，第二波關稅則將於5月15日啟動。是否針對美國汽車或對等關稅措施另行徵稅，仍在評估中。

他也透露，歐盟正加快與印度、印尼、泰國、菲律賓及波斯灣多國的貿易協商，盼藉此分散對美依賴。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）則指出，歐盟將「如雷射光束般聚焦於美國以外的全球83%貿易」，凸顯歐盟調整戰略重心的決心。

為因應可能的貿易轉向，歐盟也將設置專責任務編組即時監控進口產品流量，防範中國等國商品因美國關稅而轉向歐洲市場。塞夫柯維奇直言，中國仍是歐盟最需提防的貿易轉向來源。

此外，會議也討論塞夫柯維奇3月底訪問中國的成果，他強調，未來中國若要在歐盟設廠，須有助於歐盟競爭力與就業，同時強化技術移轉、研發合作，以及確保關鍵零組件在地供應。