　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐盟向美提議工業產品「互相降至零關稅」　已準備好3招反制措施

▲歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。（圖／路透）

▲歐盟執行委員會主席馮德萊恩。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

面對美國總統川普宣布對歐洲商品加徵高額關稅，歐盟貿易部長們7日在盧森堡召開會議，明確表態將以談判作為首選應對手段，同時準備反制措施。歐盟貿易執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）提出與美國互免工業產品關稅的「零對零」（zero-for-zero）協議構想，但強調若無具體進展，歐盟將於15日開始對美國鋼鋁產品實施第一波反制關稅。

本次會議由輪值主席國波蘭主持，會後波蘭經濟部長巴拉諾斯基（Michal Baranowski）指出，27國成員一致認為協商是優先選項，塞夫柯維奇則表示，歐盟雖願與美方進行開放式談判，但不會無止境等待，將以「談判優先、邊打邊談」策略應對美國關稅政策。

塞夫柯維奇強調，歐盟的立場建立在三個核心原則上。首先，歐盟與美國面臨相似挑戰，包括非市場行為驅動的全球產能過剩、半導體主導權爭奪及關鍵原料供應安全，因此雙邊戰略合作具有高度必要性。其次，他坦言與美國協商將曠日廢時，目前正在初步階段，因美方不將關稅視為戰術，而是矯正貿易不平衡的手段。第三，歐盟已準備三軌並進作法，除反制關稅外，也將加快與亞洲、波斯灣等地推動自由貿易協議，即透過反制措施捍衛利益、透過新協定分散貿易、阻擋有害的貿易轉向（trade diversion）效應。

對於具體反制計畫，塞夫柯維奇表示，歐盟執委會已擬定第一波反制清單，將於9日交由27國成員表決通過，預計15日實施，第二波關稅則將於5月15日啟動。是否針對美國汽車或對等關稅措施另行徵稅，仍在評估中。

他也透露，歐盟正加快與印度、印尼、泰國、菲律賓及波斯灣多國的貿易協商，盼藉此分散對美依賴。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）則指出，歐盟將「如雷射光束般聚焦於美國以外的全球83%貿易」，凸顯歐盟調整戰略重心的決心。

為因應可能的貿易轉向，歐盟也將設置專責任務編組即時監控進口產品流量，防範中國等國商品因美國關稅而轉向歐洲市場。塞夫柯維奇直言，中國仍是歐盟最需提防的貿易轉向來源。

此外，會議也討論塞夫柯維奇3月底訪問中國的成果，他強調，未來中國若要在歐盟設廠，須有助於歐盟競爭力與就業，同時強化技術移轉、研發合作，以及確保關鍵零組件在地供應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
387 1 3952 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
演員妻偷吃同事：快被妳操乾了　綠帽夫崩潰
「我是Z！」鄭宗哲全英文自我介紹　升上大聯盟直呼像美夢成真
快訊／大谷翔平第4轟助道奇扳平　日媒：川普加持炸裂
台股血流成河　經濟學家：僅2招有解
吳姍儒「轉賣公關品」被抓包！　傳接棒《一字千金》私下作風惹議
快訊／救市！陸「國家隊」3+1今集體出手　中國國新800億專
美股「瘋狂15分鐘」一度翻紅！　盤中震幅近2600點
台灣小將跳馬奪金！　世中運U15男子體操捷報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

華爾街多位重量級大老憂「美國陷經濟衰退」　摩根大通CEO示警

蘋果iPhone擬改「從印度出貨」　避開川普對中關稅

川普：不考慮停徵關稅90天　開放「協商」美國還需其他東西

歐盟向美提議工業產品「互相降至零關稅」　已準備好3招反制措施

美超微逆勢飆漲10%　成為標普漲幅王

市場估Fed下周緊急降息1碼！　1年內恐連降8碼

快訊／廣末涼子涉傷害護理師　依現行犯逮捕

美股「瘋狂15分鐘」一度翻紅！　盤中震幅近2600點

川普威脅加徵中國50%關稅！　白宮：累計稅率將達104%

緬甸強震逾3500死　搜救行動漸收尾

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(下)

股市崩盤再喊「關稅超棒」！　川普：已替美國帶來數百億收入

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

萬人上街高喊 #川普 下台！美國多地抗議示威畫面曝

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

遭小黃追尾拒私了 運將落跑...車主肉身擋車！

【冤家路窄】跟著 #大甲媽 擺攤賣香腸 遇債主爆衝突！

華爾街多位重量級大老憂「美國陷經濟衰退」　摩根大通CEO示警

蘋果iPhone擬改「從印度出貨」　避開川普對中關稅

川普：不考慮停徵關稅90天　開放「協商」美國還需其他東西

歐盟向美提議工業產品「互相降至零關稅」　已準備好3招反制措施

美超微逆勢飆漲10%　成為標普漲幅王

市場估Fed下周緊急降息1碼！　1年內恐連降8碼

快訊／廣末涼子涉傷害護理師　依現行犯逮捕

美股「瘋狂15分鐘」一度翻紅！　盤中震幅近2600點

川普威脅加徵中國50%關稅！　白宮：累計稅率將達104%

緬甸強震逾3500死　搜救行動漸收尾

2道鋒面接力！　明晚轉雨「5天溼答答」

華爾街多位重量級大老憂「美國陷經濟衰退」　摩根大通CEO示警

兩個三角圖案像什麼？　日網爆紅心測第一直覺找出你的「空虛感」

27歲BL劇男星才爆U2約色女粉！　張家陞大2歲圈內女友認「已分手」

才剛跌停！台積電「盤後鉅額交易」驚見1035元　市場分析2原因

台股大屠殺「他反而買進」　營業員急問：按錯？

浩角翔起請辭《食尚》7年「回TVBS進度卡關」！知情人士爆內幕

「我是Z！」鄭宗哲全英文自我介紹　升上大聯盟直呼像美夢成真

苗栗母疑帶2孩輕生　「遭殺子自殺案」8年奪74童命

快訊／大谷翔平第4轟助道奇扳平　日媒：川普加持炸裂

遭小黃追尾拒私了 運將落跑...車主肉身擋車！

國際熱門新聞

川普：中國不收回34%關稅　將再加徵50%

歐盟宣布報復措施　15日起對美國商品徵收關稅

快訊／廣末涼子涉傷害護理師　依現行犯逮捕

川普發文轟日本：對美國很差

白宮：「暫停90天關稅」都是假新聞

美股盤中震幅近2600點　那指收漲0.1％

美股「瘋狂15分鐘」一度翻紅！　盤中震幅近2600點

市場陷大逃殺「2國家貨幣」成避險工具

白宮顧問證實「收到台灣聯繫」

川普對中祭出加徵50%關稅！學者：形同實質經濟宣戰

越南零關稅求饒　白宮貿易顧問：遠遠不夠

市場估Fed下周緊急降息1碼！　1年內恐連降8碼

最老木乃伊揭未知人類曾住綠色撒哈拉

拍下「最多人瀏覽的照片」有遺憾

更多熱門

相關新聞

救市！　陸3大國家隊今全出動：增持中國股票資產

救市！　陸3大國家隊今全出動：增持中國股票資產

美國總統川普祭出「對等關稅」，大陸A股三大指數昨7日收盤時全部重挫。號稱「國家隊」中央匯金公司首先帶頭，於盤中宣布增持增持交易型開放式指數基金（ETF），另外兩大央企「國家隊」中國誠通、中國國新也於昨7紛日深夜公告，出手持續增持央國企股票和科技創新類股票及ETF，堅決維護資本市場平穩運行。

美股盤中震幅近2600點　那指收漲0.1％

美股盤中震幅近2600點　那指收漲0.1％

陸股跌ETF衝千億！ 3大國家隊今救市：緩恐慌穩信心

陸股跌ETF衝千億！ 3大國家隊今救市：緩恐慌穩信心

川普發文轟日本：對美國很差

川普發文轟日本：對美國很差

市場陷大逃殺「2國家貨幣」成避險工具

市場陷大逃殺「2國家貨幣」成避險工具

關鍵字：

歐盟美國關稅

讀者迴響

熱門新聞

川普：中國不收回34%關稅　將再加徵50%

歐盟宣布報復措施　15日起對美國商品徵收關稅

即／苗栗9歲兒、8月女屍僵　母胸口插刀搶救中

快訊／廣末涼子涉傷害護理師　依現行犯逮捕

人妻股票輸很多淪性奴　他1晚2次慘了

川普發文轟日本：對美國很差

白宮：「暫停90天關稅」都是假新聞

台股超慘！「1檔股票」竟拉尾盤　他驚：台灣人太狠了　

美股盤中震幅近2600點　那指收漲0.1％

美股「瘋狂15分鐘」一度翻紅！　盤中震幅近2600點

《機智醫生》楊碩亨、秋敏荷要結婚了！醫院內部公告曝光

7旬翁亮生鏽美工刀搶銀行　法官輕判6月

許允樂遭黑粉攻擊「精神崩潰胃出血」

即／麥當勞女孩輕生亡　主管遭控猥褻不起訴

台股狂殺2065點！外資非兇手　反手小買超168億終結連6賣　

更多

最夯影音

更多

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(下)

股市崩盤再喊「關稅超棒」！　川普：已替美國帶來數百億收入

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面