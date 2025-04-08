曝一招讓川普痛！　邱毅：才能逼他調整關稅

記者陳俊宏／綜合報導

總統賴清德向美方喊話，強調台灣不尋求對美國徵收報復性關稅，而是從雙邊「零關稅」談起。對此，前立委邱毅今天認為，只有跟川普來個硬碰碰，才可能有一點生機，「中國如果聯合歐盟、日本、韓國、東盟一起抵制美國，就能讓川普感到痛，只有這樣才能逼得川普調整關稅政策。」

邱毅在臉書說，賴清德東施效顰，想模仿新加坡總理黃循財，也來場「真情講話」，以安撫人心，結果賴的演出荒腔走板，完全不像黃循財，他既得看著稿子唸，又盡顯疲憊神態，根本達不到安定人心的效果。

▼邱毅認為，只有跟川普來個硬碰碰，才可能有一點生機。（圖／路透）

邱毅表示，賴清德又想學越南總書記蘇林，向川普低頭投降求饒，他說台灣願意把美國商品的關稅降低至零，並大量採購美國農產品、天然氣，開放美國企業投資，以平衡台美的貿易順差。

邱毅指出，另外，賴清德還對中國產品課高稅，以討美國歡心，做為向美國獻媚的投名狀，「賴清德根本不知道，川普完全沒有把越南放在眼裡。才兩天時間，川普就宣布對越南銷美的鍍鋅鋼材，課徵88%的反傾銷稅，這一來蘇林真沒臉向越南人民交代了。」

邱毅提到，川普明顯是把蘇林耍了，先引誘他投降，賺得門戶大開，還開罪中國大陸，然後川普又突然變臉，對越南課徵超高稅；美商務部長盧特尼克甚至還PO文，嘲諷蘇林，說他「傻」。

「其實這就是川普的本色。」邱毅認為，你若是投降，他必定對你吃乾抹盡，連渣都不剩一點，所以對待川普這樣的美國人，只有強硬以對，跟他來個硬碰碰，狹路相逢勇者勝，才可能有一點生機。

邱毅說，加拿大總理卡尼就是這樣，他號召加國朝野，捐棄成見共同抗美，卡尼的強硬態度使川普踢到鐵板，知道加拿大不好惹，所以在首波的對等關稅清單裡，沒有加拿大。

邱毅表示，敢跟川普硬碰硬的國家裡，表現最突出的就是中國，中國不僅跟川普硬碰硬，還跟川普玩梭哈，川普怕了不敢跟，被看穿是紙老虎，這一來各國都不再怕川普了；下面中國如果聯合歐盟、日本、韓國、東盟一起抵制美國，就能讓川普感到痛，只有這樣才能逼得川普調整關稅政策。