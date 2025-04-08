市場估Fed下周緊急降息1碼！　1年內恐連降8碼

▲市場預測Fed不排除下周就開始緊急降息。（圖為Fed主席鮑爾（Jerome Powell）／路透）



記者張靖榕／綜合報導

隨著全球貿易局勢緊張迅速升溫並引發全球經濟衰退風險，市場加大預期美國聯準會（Fed）大幅降息的預期。根據最新資料，市場目前預測Fed一年內降息幅度可能高達5碼，甚至不排除最快下周就採取緊急降息行動。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，投資人普遍預估聯準會在2025年底前將下調聯邦基金利率4至5碼，明顯高於先前預測的3碼。雖然聯準會下一次政策會議預定於5月7日召開，但隔夜利率交換市場（OIS）顯示，市場對於聯準會下周提前緊急降息1碼的可能性預估已升至約40％。

這波降息預期轉向的關鍵原因，在於川普政府對中國加徵高額關稅，引發市場對經濟成長放緩的強烈憂慮，摩根大通與高盛這兩家華爾街大型機構均上調降息幅度預測。高盛預期，即便在經濟未衰退的情境下，聯準會將從6月起實施連續3次「保險式降息」，每次各1碼；若經濟陷入衰退，一年總降息幅度可能達到8碼。

高盛已將全年預測的降息幅度由原本的105個基點，上調至130個基點，與當前市場定價趨近。摩根大通則預測，自5月起至2026年1月止，聯準會每次會議都將降息，共計7碼。

儘管市場高度期盼降息，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）4日仍表示，儘管經濟前景惡化，但當局不急於調降利率，並強調須防止短期物價上漲演變為持久性的通膨壓力。

另一方面，歐洲央行與英國央行的降息預期也同步升高，市場普遍預測兩大央行今年內將各自降息至少3碼，甚至不排除達到4碼的可能性，反映全球主要經濟體均面臨政策調整壓力。