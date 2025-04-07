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關稅大戰！邱奕勝期張善政團隊　思考應對策略確保產業競爭力

▲面對關稅大戰，邱奕勝期張善政思考應對策略

▲桃園市議會定期會開幕，關稅大戰成熱議。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會7日開幕，會期迄6月10日。議長邱奕勝於開幕典禮指出，桃園市是年輕的城市，也是工商大市，對於當前關稅大戰及國際動盪局勢，恐桃園相關產業衝擊大，面對這前所未有的挑戰，市府更應繃緊神經，積極關注受影響的產業並思考應對策略，以確保產業競爭力，避免因關稅問題影響桃園建設及市民權益。

邱奕勝同時也期勉府會攜手打造全齡友善城市，強調桃園是六都中最年輕且生育率最高的城市，這是桃園的驕傲也是責任。感謝市議員們的支持及張善政市長團隊的努力，領先全國成立了婦幼發展局與青年事務局，展現對婦幼及青年族群的重視。

面對少子化的挑戰，桃園市於婦幼政策方面，從放寬生育津貼的設籍條件、提高托育補助金額等政策，看到市府對現有政策的優化與用心。然而，對於雙薪家庭而言，除了經濟支持，孩子的托育問題更為重要，未來應再加速公托、準公托的供給率，並嚴格監管托育品質，確保孩子能獲得良好的照顧，父母也能夠安心的工作。

另外，從去年以來，桃園陸續啟用了7座共融公園，這是推動兒童友善城市的重要一步，對於市府的努力，我們予以肯定。但市民的需求遠高於此，未來應持續打造更多友善的公共設施，讓每一位桃園市民都能享有更完善的休憩空間。

同時，應積極營造友善的就業與創業環境，吸引更多人口移入。此外，居住成本也是年輕人口的重要考量，目前社會住宅的供應遠不如需求，這方面市府團隊應加緊腳步，以滿足市民的期待。另外，桃園長期以來醫療資源相對缺乏，樂見桃園市立醫院選址已確定於八德區霄裡公園，這是一項重要的里程碑。然而，從用地取得到醫院正式設立，仍需市府跨局處積極溝通與協調，加速籌建期程，以因應即將到來的超高齡化社會帶來的龐大醫療需求。

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