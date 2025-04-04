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桃園新屋葉五美公祠清明掃墓湧8千子孫　驚人畫面曝

▲今天是清明節，桃園市長張善政出席新屋區葉五美公祠祭典，向葉姓子孫打招呼致意。（圖／市府新聞處提供）

▲今天是清明節，桃園市長張善政出席新屋區葉五美公祠祭典，向葉姓子孫打招呼致意。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（4）日前往新屋區出席新屋葉五美公祠清明祭祀典禮，現場湧入逾8000葉姓子孫祭拜。張善政表示，葉春日公後代每年清明節都會共聚一堂祭拜先祖，不僅是全台規模最大的祭祖活動，也充分展現客家鄉親慎終追遠、緬懷先人精神。

▲桃園市長張善政今天出席新屋區葉五美公祠祭典時致詞。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天出席新屋區葉五美公祠祭典時致詞。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，葉春日五美公來台後選擇新屋落地生根、開疆闢土，如今家族發展茁壯，在各行各業表現傑出，為桃園及台灣社會奉獻心力，感謝葉氏宗親對台灣開闢貢獻，也祝福葉姓家族闔家平安、身體健康。

民政局長劉思遠說，葉春日公在台出生第一代子孫，分別以人間5大美事—「大榮、大華、大富、大貴及大春」命名，亦稱為葉五美公，後代子孫整建5層祖塔祭拜祖先，每年清明節，散居全球各地葉姓子孫都會回到新屋祭祖，今年包括全台各地、港澳、澳洲、美加、歐洲與南非等地葉氏子孫，都回到新屋祭祖，參與人數逾8000人，已成為新屋區地方一大盛事。

▲葉五美公祠祭典上，各家族合唱「葉五美頌」。（圖／市府新聞處提供）

葉五美公祠祭典上，各家族合唱「葉五美頌」。（圖／市府新聞處提供）

今日出席葉姓子孫推派代表合唱「葉五美頌」，展現凝聚葉姓子孫家族力量，場面令人感動；葉春日公派下協進會理事長葉倫嵩說，因家族祭祀非常盛大特別，協進會預計將申請金氏世界紀錄，期盼能號召更多子孫返鄉掃墓，後續將規畫成立祭祀公業。

▲今天是清明節，葉五美公祠祭典湧入逾8000子孫到場祭拜先祖。（圖／市府新聞處提供）

▲今天是清明節，葉五美公祠祭典湧入逾8000子孫到場祭拜先祖。（圖／市府新聞處提供）

今天出席者除市長張善政外，還包括市議員葉明月、市府民政局長劉思遠、新屋區長鄭詩鈿、財團法人葉春日公祖祠理事長葉倫嵩及中壢區漁會理事長葉國傑等人。

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