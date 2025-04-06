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等不了「謀定而後動」！張善政致電竹竹苗首長討論策略

▲桃園市長張善政在交接典禮上致詞勉勵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲為了因應美國關稅衝擊，桃園市政府7日將陸續啟動產業座談。（圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

隨著美國政府提高對台關稅，桃園市的產業外銷發展面臨嚴峻挑戰。桃園市長張善政及市府各部門已迅速展開行動，成立專案小組並進行密集討論，為產業界尋求應對之道，7日起將陸續啟動產業座談、訪視計畫，並且提供廠商協助，若有需要的話，會親自拜訪廠商。

台北市長蔣萬安今日致電基隆市長謝國樑、新北市長侯友宜及桃園市長張善政，預計本週召開「基北北桃四市長會議」，共同商討對策。張善政表示，除了北部四市對接，他也已聯繫竹竹苗地區的首長，聯手維護桃竹苗科技廊帶的發展。

張善政指出，關稅提高可能帶來訂單流失、銷售減少，甚至無薪假或失業等問題。桃竹竹苗各科技廠牽一髮動全身，必須協同作戰。桃園作為全國製造業重鎮，受影響的產業包括電子、電腦產業及汽車零組件，佔工業產值四成；此外，桃園更是AI產業鏈重鎮，包括PCB、伺服器、記憶體等項目，影響程度巨大。其他如農產品、機械或金屬工業、化工業等，也將在這一波關稅挑戰中受害。

本週張善政將出席行政院會，反映業者需求，並向政院了解相關因應方案。他強調，無論是科技業或傳統產業，都等不了「謀定而後動」，中央與地方必須儘快協助業者因應變局。

桃園市政府經濟發展局表示，市府7日起將陸續啟動產業座談與訪視計劃，針對廠商的疑慮提供協助，並收集回饋意見。張善政強調，為了把握時間，他不拘任何形式，若有需要將親自拜訪廠商。

桃園市府經發局表示，10日將召開企業座談會，預計邀請重點產業的公協會或廠商代表參加，包括工業會、電電公會、汽車公會、電路板協會、自貿港等，儘速彙整業界的意見與建議。

桃園市成立的「關稅衝擊聯合因應小組」，由經發局主責，並納入勞動局、工策會、智發會、農業局、財政局、法務局與新聞處等單位，分批分組走訪廠商，針對廠商最疑慮的部分進行協助，並收集需要中央與地方政府支持的項目和作為。

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