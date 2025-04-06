首都圈合作因應關稅變局！蔣萬安致電3市長　將召開「基北北桃會議」

▲謝國樑、侯友宜、蔣萬安、張善政。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

美國對台課徵對等關稅32%，對出口導向的台灣產業帶來重大衝擊，行政院長卓榮泰明（7日）下午2時將邀請立院3黨團3長見面，討論政府因應策略。而面對第一線產業界的需求，台北市長蔣萬安將於明（7日）拜會台北市進出口商業同業公會、內科發展協會及台北市商業會，今（6日）更致電新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑及桃園市長張善政，將於一周內召開基北北桃4市會議，共同研擬因應關稅變局。

蔣萬安曾於3月26日受訪時主動示警，認為美國將宣布的關稅可能對台灣物價、產業與市政建設造成衝擊；而在4月1日的市政會議中，進一步要求各局處對重大工程要有因應對策；美國宣布關稅當天，蔣也宣布啟動「中小企業企業需求及意見蒐集的資訊整合平台」、主動關心企業需求，同時也向中央喊話停止大罷免內耗、團結共識一致對外。

眼見中央口稱向美「強力交涉」卻未有完整因應作為，蔣萬安選擇台北主動出擊，邀集包含產業局、財政局、勞動局、社會局、青年局、研考會等相關局處首長組成的跨局處應變小組，在清明連假密集開會研討，7日更將親率小組首長拜會台北市進出口商業同業公會、內科發展協會及台北市商業會，了解第一線真實的需求，並將產業界的意見帶回做通盤規劃。

此外，知情人士指出，蔣萬安於6日下午一一致電給侯友宜、謝國樑及張善政，倡議在一週內召開基北北桃四市長會議，以行動牽起基北北桃首都圈合作，共同因應關稅變局，而4位市長已初步形成攜手面對關稅衝擊的共識，希望針對各縣市可能受到衝擊的產業別，一同研擬、提出相對應的幫助。