不普發1萬？　張善政籲：中央可用5283億超徵稅收應對川普關稅

▲桃園市長張善政。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

美國總統川普昨日宣布對等關稅名單，不料，台灣將被加重課予32%關稅，數字超過日本與南韓，不少國人也憂心產業會面臨重大衝擊。對此，桃園市長張善政今（4日）在社群平台呼籲，中央應立即有短、中、長期的應對措施，他建議中央可將超徵的5283億元稅收，用於緊急紓困、數位轉型、產業鏈重組以及搶占全球技術前沿的方向。

張善政提到，昨日美國宣布大規模加徵關稅，全球震驚，台灣也不例外，以出口為導向的台灣，承受如此鉅額的關稅，絕對會引發產業動盪、股市恐慌甚至實體經濟衰退

因此，張善政表示，台灣絕對不能內耗，更不容誤判情勢，以桃園市來看，除了是全國製造業重鎮，電子零件、電腦電子產品及汽車零組件這三大主力產業，合計佔全市工業年產值約四成。

張善政進一步說明，桃園也是AI伺服器、PCB、記憶體模組、伺服器機構件等關鍵產品的重要供應地，這些供應鏈的業者都將直接面對美國高關稅的挑戰，桃園市政府正與相關產業密切聯繫，持續掌握第一線狀況，並會將預估的衝擊如實反映給中央。

張善政點出，美國財經媒體推估，徵收32%關稅可能會讓台灣對美出口減少約63%，恐讓GDP縮減3.8%，對產業以及勞動市場的衝擊極鉅，若將希望寄託於單純的談判、溝通，並不實際。

值此關鍵時刻，張善政呼籲，中央應立即有短、中、長期的應對措施，他建議中央可規劃將 2024 年超徵的 5283 億元稅收，重點在這兩年用於四大方向。

張善政指出，第一，是緊急紓困，迅速與產業組織共同盤點，針對因關稅壁壘而面臨訂單取消、營運困難的企業提供及時雨，例如，利息補貼、營運資金貸款等；同時，也需穩定勞工就業，提供必要支持，緩解立即性的衝擊。避免產業動盪影響金融與勞工權益。

張善政再指，第二，是數位轉型，投入資源加速產業導入 AI、大數據分析、智慧製造等技術，藉由提升生產效率，強化企業在國際市場上的根本競爭力，降低關稅帶來的成本壓力。

此外，張善政認為，還可用於產業鏈重組，積極輔導企業強化供應鏈的韌性與彈性，支持業者對生產基地多元化佈局，並且降低對單一市場的依賴。

張善政直指，第四大方向，則是用以搶占全球技術前沿，鼓勵並補助有潛力企業投入關鍵技術的研發創新，政府亦應積極投入研發，尤其在半導體、AI、機器人等戰略領域。

張善政強調，掌握核心技術自主權，從根本提升台灣產業在全球價值鏈的地位，唯有無法輕易替代，才能擺脫價格競爭，為此，若中央支持，桃園願意運用自身全台最大工業產值與最成熟 AI 產業廊帶的優勢，帶頭示範相關計畫的落實。

最後，張善政再次呼籲，危機就是轉機，台灣需要遠見和行動力，桃園也已擬定初步應對策略，期盼能儘速與中央相關部會展開對話，整合資源，公私協力，共同將衝擊降到最低，化挑戰為台灣產業再次躍升的契機。