柯建銘不滿傅崐萁坐主位　陳世軒酸「鬧劇」：C位比國家難關重要？

▲柯建銘不滿行政院座位安排，多次要跟傅崐萁換座位，卓榮泰則尷尬拉著柯建銘要他入座。（圖／中央社提供）

記者袁茵／台北報導

面對美國總統川普對台祭出32％重稅，行政院長卓榮泰7日下午2時邀請立院藍綠白黨團3長會商國政，但民進黨團總召柯建銘不滿行政院座位安排，認為賓客主位不應該是國民黨團總召傅崐萁，最後由行政院副院長鄭麗君跟柯建銘互換座位才平息。對此，民眾黨新北市議員陳世軒痛批，柯建銘想得還是自己，國家前景如何度過難關，都沒有是不是坐在C位重要。

陳世軒7日下午於臉書發文表示，「這哪門子協商？根本是場秀！」自己期待今天卓榮泰召開朝野協商，能為關稅帶來的衝擊再找出解方，而民眾黨也暫拋歧見赴約，盼能商討對策，「沒想到，我先看到的是一個耍大牌的執政黨立院黨團總召，會議姍姍來遲，一進場就先急著搶C位，不讓他就鬧脾氣要閃人，這是何等鬧劇？」

陳世軒提及，可見柯建銘想得還是自己，出席只是應付，更重要的是一再告訴大家「我才是老大」，「國家前景如何度過難關，都沒有自己是不是坐在C位重要」。

根據行政院的安排，賓客的主位安排傅崐萁，接續是柯建銘、民眾黨團總召黃國昌；不過，當柯建銘進入會場後，看到傅崐萁坐在賓客主位大為不滿，多次要跟傅換座位，直嗆「你代表國家喔？這是國家尊嚴」、「在立法院你可以坐這裡，這裡是行政院欸！」傅崐萁則一臉尷尬沒有多做回應，但其他與會的藍委王鴻薇則說「柯總召這邊是有名牌的」、「這是政院放的」。

身為政院主人翁的卓榮泰，站在一旁也是一臉尷尬，多次拉著柯建銘請他入座，但柯建銘依然甩態，甚至放話「不要開會了」、「這是國家尊嚴欸」，期間還一度作勢要離場，最後是由鄭麗君當和事佬，跟柯建銘互換座位，才平息柯建銘的怒火。