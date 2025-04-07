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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘不滿傅崐萁坐會議主位　凌濤：國難當前還自以為是總統？

▲▼柯建銘擋傅崐萁坐卓榮泰旁邊 行政院長卓榮泰 藍白黨團三長 會商國政。（圖／中央社提供）

▲行政院長卓榮泰7日邀朝野黨團三長，協商因應美關稅戰事宜，柯建銘不滿傅崐萁坐主位一度想走人。（圖／中央社提供）

記者鄭佩玟／台北報導

因應美國總統川普對台祭出的32%的對等關稅措施，行政院長卓榮泰今（7日）邀集朝野黨團三長赴行政院共商國是，不過會議前卻爆發口角，民進黨團總召柯建銘要求國民黨團總召傅崐萁讓座，並嗆「立法院你坐主（位），這裡是行政院，你代表國家啊？」國民黨桃園市議員凌濤對此感嘆，「協商搶主位、關稅錯估10%、叫大家股票越跌越買，台灣真的要讓柯建銘繼續胡鬧下去嗎？國難當前，柯建銘只在乎自己坐C位，比行政院長還晚到，真以為自己是總統嗎？」

凌濤指出，股匯市崩跌、產業危機，政府方案延遲且莫衷一是。又加上柯建銘胡鬧，台灣亂上加亂，全民受害，自己在六天前就指出賴政府在面對「矽盾轉移」與「美國關稅」議題上處理失當，並批評卓榮泰只會誇誇其談，竟稱「股票跌深未嘗不是一個重新站在高點的契機」。凌濤回憶，他當時強調，台股的崩跌不僅是市場現象，更是執政無能的警訊，然而這番言論卻遭綠營側翼網軍洗版攻擊，聲稱「股市有漲有跌，不該政治解讀」。

凌濤強調，沒想到六天過去，面對美國新一波關稅政策，政府第一時間依然束手無策。賴總統提出的「五大策略」，不但難以應對，甚至可能加速台積電外流，引發市場恐慌，導致補跌、甚至擴大熊市。今天一早，許多朋友都感到憂心忡忡：產業受衝擊、股市崩盤，人民該怎麼辦？他真心呼籲中央政府應傾聽地方聲音，特別是桃園市。桃園的電子零件、電腦電子產品及汽車零組件三大產業，合計佔全市工業年產值近四成，是台灣製造業的重要基地，而業者的憂慮並非無的放矢，而張善政市長提出的四項主張、台北市長蔣萬安的區域應對，正有助於舒緩衝擊。

另外，凌濤也觀察到，像彰化縣就有多達473家車輛零組件業者，佔全台近三成。而在二林精密機械產業園區內，所規劃的產業包括精密機械元件、關鍵機械零組件、關鍵機電系統及工具機等，皆具相當比重，顯示台灣製造業已嚴陣以待。中央政府應超越藍綠之分，深入了解各縣市產業實況，與地方並肩作戰，齊心應對挑戰，且不要再讓柯建銘主導台灣政府走向。

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