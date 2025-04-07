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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曹興誠稱「關稅干你什麼事」　徐巧芯：大老闆不知民間疾苦？

▲▼徐巧芯說明被柯建銘拐杖擊中 始末 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普宣布對世界各國課徵「對等關稅」，台灣遭課徵32%，行政院預計推出880億元協助方案，國民黨則認為執政黨應該先停止大罷免，不過，聯電創辦人、罷免國民黨立委徐巧芯領銜人曹興誠卻嗆藍營，「台灣關稅干你什麼事？」徐巧芯今（7日）痛批，這句「干你什麼事」到底怎麼說出的出口？多少股票族傷了心，曹興誠不在乎嗎？多少產業即將面臨倒閉、勞工面臨失業，也不關心嗎？自己當過大老闆，難道真的這麼不知民間疾苦？

曹興誠日前表示，關稅問題有許多時間和方法解決，但驅逐賣台立委的機會只有這一次。他提到，新冠疫情來襲，國民黨以為撿到槍，瘋狂攻擊政府，如今「碰到關稅問題，國民黨又會怎麼鬧呢？」

徐巧芯對此批評，曹興誠說關稅不急「干你什麼事」，罷免才是重中之重，就是一個「肚子扁扁也要搞罷免」的概念。今天九點多，全台跌停，昨天曹興誠「干你什麼事」到底怎麼說出的出口？多少股票族傷了心，他不在乎嗎？多少產業即將面臨倒閉、勞工面臨失業，他不關心嗎？這次的關稅戰，絕對是攸關全民的事，如果真心愛台灣，我們應該同心面對才是啊。曹興誠還說，關稅戰是藍營詭計，原來川普不是共和黨？是國民黨？

徐巧芯質疑，關稅戰不急？台北市政府接獲通報，已有企業接到客戶暫停訂單，甚至撤單，接下來可能就是無薪假，甚至裁員，相信不只是台北市，全台必然都會受災，曹興誠自己當過大老闆，難道真的這麼不知民間疾苦？或者，根本就是被派來搗亂台灣的臥底？不然為什麼發言都像在反串？

徐巧芯透露，在連假期間強烈感受到民眾的不安與不滿，受衝擊的層面廣泛深遠，根本就不只是特定產業，那些要靠一張張訂單融資的中小企業主，傳統產業的受僱員工，甚至是抱著幾張股票當老本的長輩們，千言萬語，卻有口難言，今天台北股市開盤大跌，恐怕他們的焦慮又更深了。如果國難當頭，為什麼還在搞罷免？民進黨一邊喊出共赴國難，一邊還在捅刀子，是要怎麼團結？卓榮泰，曹興誠，到底誰說了算？

徐巧芯說，一個是閣揆，一個是國家安全社會韌性委員會的顧問，賴清德操作黑白臉，但民眾又不是看不懂，誰還會相信賴清德是真心因應關稅戰，而不是出口轉內銷，終究為了鬥爭？國民黨可以團結、願意團結，但賴清德有這個高度，民進黨有這個格局嗎？光是一個曹興誠，都搞不定了，「藍白都願意在此時此刻為了台灣，團結一致對外，呼籲民進黨也一起吧！」

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關鍵字：

國民黨徐巧芯曹興誠罷免關稅川普

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