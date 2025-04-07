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快訊／一開會就吵！柯建銘不滿政院安排傅崐萁坐主位　卓榮泰一臉尷尬

記者陶本和／台北報導

面對美國總統川普的對等關稅政策，對台祭出32％重稅，行政院長卓榮泰7日下午2時邀請國民黨、民眾黨、民進黨立法院黨團三長，一同會商國政。不過，在會議開始前，民進黨團總召柯建銘就不滿行政院的座位安排，認為賓客主位不應該是國民黨團總召傅崐萁，一度稱「不要開會了」，卓榮泰夾在中間一臉尷尬，最後是行政院副院長鄭麗君當和事佬，跟柯建銘互換座位，才平息他的怒火。

▲▼行政院長卓榮泰邀請立法院朝野黨團代表針對美國關稅政策議題會商。（圖／翻攝直播）

▲行政院長卓榮泰邀請立法院朝野黨團代表針對美國關稅政策議題會商。（圖／翻攝直播）

根據行政院的座位安排，賓客的主位安排國民黨總召傅崐萁，接續是柯建銘、民眾黨團總召黃國昌；不過，當柯建銘進入會場後，看到傅崐萁坐在賓客主位，大為不滿，多次要跟傅崐萁換座位，直嗆「你代表國家喔？這是國家尊嚴」、「在立法院你可以坐這裡，這裡是行政院欸」。傅崐萁則一臉尷尬沒有多做回應，但其他與會的藍委王鴻薇則說「柯總召這邊是有名牌的」、「這是政院放的。」

身為政院主人翁的卓榮泰，站在一旁也是一臉尷尬，多次拉著柯建銘請他入座，但柯建銘依然甩態，甚至放話「不要開會了」、「這是國家尊嚴欸」，其間還一度作勢要離場。最後，是鄭麗君當和事佬，跟柯建銘互換座位，才平息柯建銘的怒火。

▲▼行政院長卓院長邀請立法院朝野黨團代表針對美國關稅政策議題會商。（圖／翻攝直播）

▲▼行政院長卓院長邀請立法院朝野黨團代表針對美國關稅政策議題會商。（圖／翻攝直播）

▲▼行政院長卓榮泰邀請立法院朝野黨團代表針對美國關稅政策議題會商。（圖／翻攝直播）

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