快訊／再談股市崩盤！　川普：我不是故意的

記者張方瑀/綜合報導

美國對等關稅政策重挫全球股市,美股道瓊指數市值更是直接蒸發6兆美元,總統川普於6日向記者表示,自己並非故意讓股市崩跌。

▲川普於6日向記者表示,自己並非故意讓股市崩跌。(圖/達志影像/美聯社)



根據《路透社》報導,川普(Donald Trump)6日在「空軍一號」(Air Force One)上被記者問到市場波動時指出,「有時候就是得吃藥(take medicine)」,而自己並非故意要讓市場崩跌。

川普向記者表示,自己已經跟歐洲和亞洲的領導人針對關稅政策進行溝通,但除非美中之間的貿易逆差問題獲得解決,否則他不會輕易達成協議。

???? REPORTER: "Is there pain in the market at some point you're unwilling to tolerate?"



TRUMP: "I think your question is so stupid. I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something — and we have been treated so badly by other countries." pic.twitter.com/ptRzjl3lly