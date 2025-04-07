全球恐迎經濟核冬天　華爾街巨鱷喊話川普：暫緩對等關稅90天

▲艾克曼呼籲川普宣布暫緩對等關稅措施90天。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國川普關稅衝擊全球股市。華爾街巨鱷艾克曼（Bill Ackman）6日晚間呼籲總統川普暫緩對等關稅措施90天，透過談判解決貿易問題，若不立即收手，世界恐將迎來「經濟核冬天」。

政治新聞網Axios、路透等報導，美國億萬富豪、避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）是川普的堅定支持者，不過如今選擇用最直白的方式表達市場對全球經濟前景的擔憂。他稱，川普正在失去商界領袖的信任，應該暫停這場由川普自己發起的貿易戰。

艾克曼透過社群平台X指出，川普有機會在7日宣布暫緩實施對等關稅，爭取時間修補不公平關稅制度，「否則我們會走向自我引爆的經濟核冬天，我們應該做好準備嚴陣以待」。他也說，若暫緩對等關稅實施，世界會變得更美好，同時警告如果不這樣做，可能會引發嚴重經濟衰退。

艾克曼認為，貿然開徵關稅帶來的負面影響嚴重得多，當前正是川普暫緩實施對等關稅90天進行談判的機會，否則企業投資會停滯不前、消費者緊縮開支，在此同時美國國際聲譽將受到嚴重損害，恐需數年甚至數十年才能修復。

艾克曼還說，他非常尊重川普及川普迄今取得的成就，「但我不認為他是絕對正確的，這就是為何我要大聲明確表示，我強烈認為在4月9日對全世界徵收關稅，稅率遠超過美國被課徵的幅度，是個錯誤」。