賴清德5大策略　黃國昌質疑「換到什麼」：單純割地賠款嗎？

記者袁茵／台北報導

針對美國總統川普對台祭出32％重稅，總統賴清德6日晚間拋出5大因應策略，表示沒計劃採取關稅報復，將與美從0關稅談起，以及擴大對美採購、投資降低貿易逆差等。民眾黨主席黃國昌今（7日）批評，倘若今天跟美國都還沒嚴正交涉，就把自己的底牌亮出來，說要從0關稅開始談、增加對美採購，「我不曉得該怎麼形容，這是單純的割地賠款嗎？換到什麼？」

▲民眾黨團記者會「D-day倒數50小時 共抗關稅衝擊」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

立院民眾黨團7日上午召開「D-day倒數50小時 共抗關稅衝擊」記者會，黃國昌、副總召張啓楷、幹事長林昭姿出席，並將於今天下午2時到行政院與卓榮泰共商國是，但黃國昌批評，行政院提供的會前資料，竟是4月4日行政院記者會PPT內容。

而黃國昌表達民眾黨團赴行政院前的5大具體訴求，包括全程直播、政院在本週到立院專案報告、說明與美「嚴正交涉」進度、應儘速與美簽訂雙邊貿易協定（BTA），以及將在野黨省下的2000餘億總預算，擴大援助產業與勞工。

其中，針對賴清德6日晚間發表的談話，黃國昌也提到，相信許多公民看了五味雜陳，不知道怎麼形容，但如果今天跟美國都還沒嚴正交涉，現在就將底牌亮出來，說要從零關稅開始談、增加對美採購，「我不知道該怎麼形容，這是單純的割地賠款嗎？換到了什麼？」

黃國昌認為，2022年民進黨稱「台美關係非常好」，簽了21世紀貿易倡議，結果現在如同一張廢紙，台積電也同意去美國投資了，32％關稅還是直接壓下來，提高對美採購、從零關稅開始談，可想而知會對台灣產業造成多大衝擊，倘若這是賴政府要採行的措施跟應對方式，全體台灣人就有權利知道「我們換到什麼」，而不是片面表達台灣願意配合的事項。

黃國昌喊話，美國稱台灣是民主盟友，但當賴政府宣布要做這些事情以後，「台灣到底從美國盟友那邊換到什麼？」現在應證21世紀貿易倡議一點用都沒有，既然如此，就簽一些對台灣有實質保障的雙邊貿易，應簽訂台美雙邊貿易協定（BTA）確定彼此之間權利義務，以及規範基準。