歷年台股股災一次看！「這1年大逃殺」重摔近8成

▲台股歷次股災。（可點圖放大／記者劉維榛製表）



網搜小組／劉維榛報導

受到美國川普對等關稅衝擊，股民們早有心理準備，今（7日）台股也慘崩一片，1800檔上市櫃公司開盤即跌停，台積電（2330）也開出躺平價848元。回顧歷年股災，1990年實際證交稅，台股重摔近8成；2000年網路泡沫化持續1年半之久，慘跌6成多；而2020的新冠疫情則是持續8周，下跌幅度約30%。

回顧歷年台股崩跌紀錄，1990年實施證交稅，崩跌長達7個多月，下跌幅度更逼近80%紀錄；2000年的網路泡沫化，持續84周，下跌幅度約66.22%；接著來到2008年金融海嘯，走跌約半年時間，下跌幅度約57%；2011年美債危機，台股低迷了持續44周，下跌幅度約28%；而近年來民眾餘悸猶存的就是2020年新冠疫情，持續8周，跌幅約30%；還有2022年美暴力升息，啟動量化緊縮，持續42周，下跌幅度32%。

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而這次川普對等關稅衝擊，國人恐面臨到的股災風險，像是槓桿投資，融資可能斷頭；ETF投資部分，恐面臨資產價格大幅縮水，但股民身上還有資金的話，或許可以低點再投入；至於短線交易（含當沖），因市場波動劇烈，建議暫退市場觀望。

「股人阿勳」也給出4項建議，有現金、有信仰的人，逢低分批進場；沒有現金的人，先沉住氣，做資產重整的功課，「不要開槓桿，不要All in，留點空間給自己喘息」，把時間拉長，半年過後會發現，這些恐慌早就被其他新聞取代了。

「股人阿勳」強調，投資不是跟著情緒跑，是跟著價值走，「川普再吵，也只有四年；台灣的好公司，會賺幾十年的錢」，股市下殺，是信仰測試，不是逃命比賽，「但⋯如果你已經恐慌到睡不著，就全數砍掉，離開資本市場吧」。