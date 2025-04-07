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關稅戰恐衝擊消費　旅遊業：暑假購票仍比去年成長

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普4月2日宣布對世界各國加徵關稅，台灣也名列其中，加徵32%，全球經濟股市大受打擊。（圖／路透）

記者彭懷玉／台北報導

美國總統川普4月2日宣布對世界各國加徵關稅，台灣也名列其中，加徵32%，全球經濟股市大受打擊。對此，台灣旅遊業者表示，目前暫未有旅客退訂或調整旅遊團費之計畫，要再持續觀察。

▲▼全美多地爆發反川普示威。（圖／路透）

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▲全美多地爆發反川普示威。（圖／路透）

易遊網表示，以易遊網的機票銷售來看，3到4月向來是旅客預訂6到8月暑假檔期的購票尖峰期，目前觀察預訂狀況與進度和去年相比仍有成長，且近期無取消退單的現象，顯示整體旅遊意願尚未受到貿易戰事件明顯波及。

業者推測台灣人反美情緒不像歐美國家來得重，也無類似其他歐美盟邦國家有發布旅遊警示，因此就現況來看，台人赴美旅遊意願尚未有明顯的衝擊與影響。

▲▼桃機,桃園機場,班機,航班,航空公司。（圖／桃機公司提供）

▲桃園機場航班。（圖／桃機公司提供）

另外，票價部分尚未出現明顯上漲，尤其是台灣出發赴美的航線，仍維持在與去年相當的水準。美國線相較去年的高票價，目前是有降價趨勢，但對比2019年疫情前仍有一定漲幅。易遊網指出，2019年3月中位數票價2.8萬元，2024年3月中位數票價4.5萬元，2025年3月中位數票價3.6萬元。

雄獅旅遊表示，當前財稅經濟變化的情勢下，台灣各個不同產業環境改變，都有可能導致消費力採購力受影響，但目前影響層面需再觀察。

▲▼桃機,桃園機場,出國。（圖／桃機公司提供）

▲桃園機場出國人潮絡繹不絕。（圖／桃機公司提供）

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽則認為，美國因通膨明顯、團費貴，台灣較少業者主打美國團體遊；再說，因為出國旅遊非民生必需消費項目，關稅戰開打，美國通膨會慢慢漲上去，在民生蕭條情況下，民眾可以不出國旅遊，卻不能不吃飯，屆時才會影響到旅行業，準備買行程的民眾不會受到影響，就現況來看還要再觀察2、3個月。

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