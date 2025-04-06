三重、板橋2大幹道明起全面銑鋪　道路彈性交管用路人注意

▲為改善板橋區縣民大道一、二、三段（台65至華翠大橋）道路鋪面品質，養工處將於4月7日至4月17日每晚10時至隔天清晨6時，辦理道路銑鋪工程。（圖／新北市養工處提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

為改善道路服務品質，新北市政府養工處於明（7日）起分別針對三重區重新路及板橋區縣民大道等兩個交通流量大的行政區部分路段辦理道路銑鋪工程，施工期間實施彈性交維，請用路人配合現場交管人員指揮通行，但屆時若遇雨則順延施工。

養工處表示，三重區重新路一至三段和板橋區縣民大道皆是連接雙北市重要幹道，交通量及道路負荷量龐大，其中縣民大道沿線路面多處已老舊破損，達使用年限。為提供民眾良好的通行環境，本次將辦理全面銑鋪，採用比一般鋪面材料較粗的級配鋪築，可提供足夠的材料強度，達到提升路面使用年限的效果，並降低日後維護頻率節約公帑。

▲為改善三重區重新路一至三段的道路鋪面品質，養工處將於4月7日至10日每日晚間10時至翌日清晨6時，辦理道路銑鋪工程。

其中三重區重新路本次銑鋪一至三段（起點：福德南路含台北橋下雙向側道路，至迄點：中正南路），排定4月7日、8日、9日、10日，四天採調撥道路方式，每晚10時至翌日清晨6時分階段施工。至於板橋區縣民大道一、二、三段（台65~華翠大橋）雙向銑鋪施工範圍自台65線（起點）至華翠大橋（迄點），預計施作11天，採分街廓方式逐段辦理雙向全面銑鋪。將使用對向車道進行調撥作業。施工期間部分公車站位不停靠，屆時將張貼公告於各公車站，並安排義交人員引導民眾至鄰近站位搭乘。

養工處再次提醒，施工期間如遇雨天或天候不佳將順延，請用路人行經施工區域時減速慢行，並配合現場指揮人員引導行駛，施工期間造成不便敬請見諒。相關施工銑鋪及交通改道訊息，請至「新北市養工處」官網查詢。