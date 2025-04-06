肺部出現72個洞！澳洲男咳血細菌感染亡　醫曾警告活不過30歲

▲狄倫沃茨因細菌感染導致肺部出現72個孔洞，醫師曾說，他可能活不過30歲。（圖／翻攝自GoFundMe）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲28歲男子狄倫沃茨（Dylan Watts）肺部細菌感染嚴重，造成肺部出現72個孔洞，一度咳血住院，最終在3月23日病逝。

每日郵報報導，狄倫沃茨來自新南威爾斯州，他的身體狀況不佳，2021年就發現肺部有2處孔洞，沒想到他的病情惡化，胃食道逆流、精神狀況差、持續咳嗽，心理健康也出狀況。2024年初，他因肺出血住院3周接受治療，但在2024年中期，肺部穿孔數量激增至72個。

▲狄倫沃茨在距離29歲生日的前3天離開人世。（圖／翻攝自GoFundMe）

狄倫沃茨服用的藥物與抗生素多到可以塞滿整個背包，病情嚴重，但他仍對康復抱持樂觀態度。後來他的母親把他接回家，為長期護理籌備安排，不過時隔短短5天，狄倫沃茨就病逝，在距離29歲生日的前3天離開人世。

醫師曾說，狄倫沃茨肺部細菌感染嚴重，可能活不過30歲，家屬表示，仍在等待病情惡化如此快速的原因。家族友人奧布萊恩（Cheyenne O'Brien）則稱，儘管醫師一再警告，且狄倫沃茨的身體狀況一直不好，但仍對狄倫沃茨的早逝感到震驚。在GoFundMe募款專頁上，已有4590澳幣（約新台幣9.2萬元）善款湧入。