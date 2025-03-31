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唯一醫師不做了！偏遠小鎮祭「1420萬年薪+免費住宿」招新人

▲▼醫生、醫師、看診、門診、醫院、診所、看病。（示意圖／CFP）

▲澳洲開出千萬年薪，希望能為偏遠的茱莉亞溪招來一名醫生。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

澳洲昆士蘭州偏遠小鎮茱莉亞溪（Julia Creek）唯一的醫生即將離任，當地政府為了填補這一關鍵職位，開出68萬澳元（約新台幣1420萬元）年薪，並承諾提供免費住宿與車輛，希望以優厚條件招募新醫生。然而，由於當地環境偏遠、生活條件艱苦，因此即使這份工作的薪資遠超布里斯本家庭醫生平均薪資的2倍，仍難以吸引應徵者。

據美聯社報導，茱莉亞溪全鎮只有約500名居民，距離最近的大城市湯斯維爾（Townsville）約7小時車程，若要前往昆士蘭州首府布里斯本更需17小時。當地氣候炎熱、昆蟲眾多，生活條件並不十分理想。然而，該地並非完全與世隔絕，仍擁有電力與寬頻網路等基本設施。

茱莉亞溪的醫療資源極度有限，居民若有較嚴重的健康問題，就必須驅車3小時才能抵達最近的醫院，而當地的醫療人員也長期面臨缺口。2022年，茱莉亞溪曾開出50萬澳元（約新台幣1034萬元）的高薪，成功吸引來自布里斯本的醫生洛斯（Adam Louws）前來執業。當時，他從岳母轉發的一則「沒人願意應徵的50萬薪資工作」新聞得知此職缺。

在查詢維基百科後，洛斯決定帶著妻子與4名子女搬遷至此，成為小鎮15年來第一位長期駐診的醫生。他表示，在這裡行醫與城市截然不同。在大城市，他可輕易將病人轉診至專科醫師，但在茱莉亞溪，他必須親自處理各種疾病與緊急狀況，使他的醫療能力大幅提升。此外，當地居民關係緊密，僅半年時間，他已能記住約9成居民的名字，並形容這裡的社會氛圍宛如60年前的純樸時代，每個人彼此認識，相互關懷。

然而，由於思念家鄉，洛斯計劃在2年合約結束後，於5月返回布里斯本。儘管對小鎮生活充滿留戀，但洛斯依舊決定要回歸都市執業。他坦言，這裡的生活步調緩慢、環境單純，且能讓醫生不斷精進技能，但現實因素仍讓他難以長期留在此地。目前，茱莉亞溪地方政府已開始新一輪的醫生招募，預計3月發布正式徵才公告，並希望藉由提高薪資與福利，吸引適合的醫療人員前來。

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