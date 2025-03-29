OnlyFans女星閃婚！「年斬500處男」計畫不喊卡　為夫嚴守1底線

▲安妮證實男友日前求婚成功，但她不會放棄自己今年要和500處男上床的計畫。（組圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

澳洲被譽為「性生活最活躍的女人」的OnlyFans明星安妮（Annie Knight）近日宣布與從事建築業的男友布雷肖（Henry Brayshaw）閃電訂婚，消息一出令所有粉絲大為震驚。然而，安妮強調，她仍將繼續自己「今年與500名處男發生關係」的計畫，並與未婚夫建立開放式關係，確保自己的職業與感情不受影響。

據《紐約郵報》報導，27歲的安妮日前在加州與布雷肖共進晚餐後，接受了對方的浪漫求婚。據悉，他們2人相識10年，曾數次短暫交往，直到6個月前才重新展開親密關係，並在求婚前幾天正式確認戀人關係。安妮表示，「當時間和機會到來時，你就知道，是時候該定下來了。」

安妮形容，布雷肖是自己的「真命天子」，但她的事業與個人挑戰仍是她的核心目標，因此她不願意放棄自己早前定下的「今年與500名處男發生關係」的計畫，而布雷肖也對她的規劃「完全支持」。

安妮強調，儘管這項計畫將讓她與眾多男性發生關係，但她也有原則，並將遵循這些嚴格的規則，如不會親吻這些男性，因為她認為「接吻是最親密的部分」，這將專屬於未婚夫。她坦言，這些規矩並不是布雷肖所訂定，而是自己設下的底線，而2人也透過坦誠溝通，確保關係穩定。

報導稱，布雷肖是澳洲板球選手兼評論員詹姆斯（James Brayshaw）的兒子。他透露，自己求婚後「肩上的壓力減輕許多」，因為2人「現在有了明確方向」。此前，他對這段關係感到不確定，但求婚讓一切變得踏實。對於安妮的職業選擇，布雷肖選擇尊重，並表示2人協議建立「非正式開放式關係」，確保彼此的界線與舒適度。

這對情侶計劃於2026年底結婚，並打算未來定居澳洲黃金海岸，以便親友能參與他們的婚禮與未來生活。安妮透露，他們也有生兒育女的打算，儘管她的事業仍是當前重心，但她對與布雷肖共度未來充滿期待。