澳洲島嶼「對美零出口」也被課關稅　衛報：貿易資料錯誤

▲數據顯示，有部分貨物被錯誤標記成來自諾福克島或赫德島和麥唐納島。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普的對等關稅掃到澳洲，島上只有海豹、企鵝居住的赫德島與麥克唐納群島（Heard and McDonald Islands）要課徵10%關稅，偏遠島嶼諾福克島（Norfolk Island）的關稅則是29%。不過衛報指出，這些關稅似乎源自錯誤的貿易資料。

數據顯示，有部分貨物被錯誤標記成來自或赫德島和麥唐納島。過去5年期間，錯誤標記的產品包括Timberland靴子、酒類、回收廠零件等。依據美國進口數據與航運紀錄分析，多批貨物被歸類為原產於諾福克島或赫德島和麥唐納島，但實際上公司地址、貨物起運港與目的港都不在這些地區。

澳洲諾福克島位在雪梨東北方1600公里處，人口2188人，不過諾福克島被川普政府徵收29%關稅，比澳洲其他地區高出19個百分點。以諾福克島為例，可能造成混淆的原因似乎是發貨公司的地址或是出發港口為英國諾福克，或是目的地為美國維吉尼亞州諾福克。

諾福克島行政長官3日指出，諾福克島並沒有向美國出口任何商品。澳洲貿易部長法雷爾（Don Farrell）更稱這顯然是個錯誤。

依據美國政府相關數據，2023年諾福克島向美國出口價值65.5萬美元的商品，其中主要貨物價值41.3萬美元的皮鞋。但島上賣鞋業者Franks Shoes宣稱，主要客戶是來島上旅遊的觀光客，從來沒有把鞋子出口到美國，也沒有和美國有業務上的往來。

衛報發現，巴哈馬2023年12月運往美國邁阿密的兩批Timberland靴子，原產地被寫成諾福克島，發貨公司地址是Timberland, 200 Domain Drive, Stratham 03885-2575, Norfolk Island。但其實Timberland官方公司地址是200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire，也就是在美國新罕布夏州。

還有其他錯誤標記的例子，有公司把貨物從英國諾福克運往美國，但卻誤標記成諾福克島。

依據世界銀行的統計數據，2022年美國從赫德島與麥克唐納群島進口價值140萬美元（約新台幣4636萬元）的商品，主要類別為「機械與電子產品」。不過衛報發現，大部分商品都是從歐洲進口至美國的鋼鐵或塑膠，但文件卻寫著來自赫德島與麥克唐納群島，並非德國或奧地利。

美國人口調查與統計局（US Census Bureau）承認，這類錯誤是有可能發生的，而且可能「對詳細商品統計資料產生重大影響」。