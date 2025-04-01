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空中想要下機！女突然開艙門「警鈴大響」　260乘客機緊急降落

空中想要下機！女突然打開艙門「警鈴大響」　260乘客機緊急降落。（圖／翻攝自Instagram／brookejowett）

▲女乘客分享機上驚險事件。（圖／翻攝自Instagram／brookejowett

記者李振慧／綜合報導

澳洲捷星航空(Jetstar)一架客機空中發生驚魂事件，一名女乘客搭乘前往墨爾本航班途中，突然跑去打開艙門導致警鈴大響，驚險狀況嚇壞機上260名乘客，飛機最後緊急返回峇厘島機場。

事件3月31日晚間8時40分左右，發生在捷星航空從峇里島飛往墨爾本的JQ-34 航班，出發約2小時後，當飛機行駛在33,000 英尺高空時，一名女乘客突然衝去打開艙門，並且觸發警報。

當時人也在飛機上的澳洲實境秀女星喬伊特(Brooke Jowett)在網路上分享，「我們剛在峇里島下機，因為飛行約2小時後，一名女乘客試圖打開艙門，她想在半空中下機」。

喬伊特表示，女子疑似不滿座位問題想要下機，成功拉動艙門門桿後觸發警報，「這顯然引發了與緊急滑梯有關的一些問題，是的，機上非常恐慌，感覺非常可怕，但我們最後沒事」。

幸好女乘客很快被其他乘客幫忙制伏，該名乘客剛好是一名休假警察。航空公司表示，「昨晚，一名擾亂秩序的乘客試圖打開機艙門，並辱罵我們的機組人員，導致客機返回丹帕沙(Denpasar)機場，在我們的航班上絕對不會容忍這樣的行為」。肇事的女乘客已被警方逮捕。

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