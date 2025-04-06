美股狂崩！500大富豪2天蒸發5千億　Nike創辦人1原因「成贏家」

▲ 奈特2012年於奈史密斯籃球名人堂。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普新一波關稅政策震盪全球股市，更使全球500大富豪2天內損失5360億美元，創下《彭博億萬富豪指數》史上最大跌幅，一片慘淡中Nike創辦人奈特（Phil Knight）身家卻逆勢成長，成為榜上少數贏家。

《彭博》報導，隨著美股暴跌，標普500指數2天內重挫10.5%，而那斯達克指數更慘，跌幅達11.4%。光是4日一天，榜上億萬富豪資產就蒸發3290億美元，超越3日的2080億美元跌幅。指數顯示，近9成富豪財富4日都縮水，平均損失3.5%。

這波股市崩盤中，全球首富馬斯克損失最慘。特斯拉股價4日大跌逾10%，導致馬斯克資產一口氣蒸發310億美元，今年以來損失已達1300億美元。Meta執行長祖克柏則是在2天內損失270億美元，二手車經銷商Carvana執行長賈西亞三世（Ernest Garcia III）更是跌出富豪榜前500名。

Nike創辦人奈特4日成為榜上為數不多的贏家之一，因川普稱與越南共產黨總書記蘇林（To Lam）進行「有成效的通話」，有望取消對越南的46%關稅，使Nike股價應聲上漲2.8%，奈特淨資產也增加8400萬美元，扭轉前一天損失30億美元的局面。

墨西哥首富史林（Carlos Slim）則因墨國未被白宮列入新一輪關稅名單而短暫受惠，3日財富小幅度成長；但4日墨西哥股市下跌4.9%，讓他一天內損失55億美元。