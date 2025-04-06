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川普重返白宮後首次！美多地爆反政府示威　抗議關稅和馬斯克

▲▼全美多地爆發反川普示威。（圖／路透）

▲全美多地爆發反川普示威，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普的執政方式近日引發了全國範圍的大規模抗議。華盛頓和全國數十個城市在當地5日舉行大規模示威遊行和集會，超過150個民權組織、工會、LGBTQ+倡議者和選舉活動人士在全美50州的1200多個地點發起了名為「把手拿開！」（Hands Off!）的示威活動，反對政府削減開支、打擊移民，以及頒布極端的新關稅政策。

▲▼全美多地爆發反川普示威。（圖／路透）

據美聯社報導，這場示威活動橫跨全美，從曼哈頓中城到阿拉斯加安克拉治，數以萬計的抗議者走上街頭，反對川普及其億萬富豪盟友馬斯克推動政府改革、縮編政府機構、削減人權，以及改變移民政策等行為。報導稱，這是川普自今年1月重返白宮以來，首次爆發的大規模抗議活動。

▲▼全美多地爆發反川普示威。（圖／路透）

在陰沉的天氣中，人們冒著小雨湧到華盛頓紀念碑周圍的草坪上，據示威組織者表示，預計將有逾2萬人參加在國家廣場舉行的集會。在西雅圖，抗議者也在太空針塔下高舉標語，呼籲政府「打擊寡頭」；而波特蘭和洛杉磯也有數百人在市政廳和潘興廣場集會，表達對川普政府決策的不滿。

▲▼全美多地爆發反川普示威。（圖／路透）

示威者的主要訴求集中在政府開除大量聯邦僱員、關閉社會保障局外地辦事處、遞解移民、削減對跨性別人士的保護，以及縮減醫療計劃預算等方面。他們對政府的裁員和縮減措施也表示憤怒，認為這些政策將對一般民眾造成嚴重影響。

▲▼全美多地爆發反川普示威。（圖／路透）

作為川普顧問及新成立的「政府效率部門」（DOGE）負責人的馬斯克，在這一過程中扮演了關鍵角色。馬斯克表示，他的裁員措施為納稅人節省了數十億美元，但相關立場卻受到廣泛批評。白宮則對抗議活動做出回應，強調川普總統將保護符合資格的社會安全、醫療保險和醫療補助受益人，並批評民主黨對非法移民的支持將導致這些計畫破產。

▲▼全美多地爆發反川普示威。（圖／路透）

在華盛頓特區，LGBTQ+權益組織領袖羅賓遜（Kelley Robinson）也在集會中批評川普政府對LGBTQ+群體的打壓，聲稱政府的行為不僅僅是政治攻擊，而是針對個人的惡行。她表示，政府試圖禁止有關LGBTQ+的書籍、削減愛滋病預防經費，並對LGBTQ+社群的醫生、教師和家庭定罪。她強調，抗議者要求的是一個人人平等、尊嚴與自由屬於所有人的美國。

▲▼全美多地爆發反川普示威。（圖／路透）

在波士頓，示威者高舉「別碰我們的民主」和「別碰我們的社會保障」等標語，表達對川普政府的強烈不滿。波士頓市長吳弭在集會中發言，強烈反對將威脅與恐嚇作為政府策略，並表示不希望自己的孩子生活在一個多樣性和平等價值觀受到攻擊的社會中。

▲▼全美多地爆發反川普示威。（圖／路透）

此外，在佛州的川普高爾夫球場附近也發生了抗議活動。數百名示威者要求川普停止削減社會保障福利。來自聖露西港（Port St. Lucie）的示威者莫蘭（Archer Moran）表示，川普的政策過於激進，這些抗議活動的爆發速度出乎意料，顯示出民眾對其政策的極大反感。

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