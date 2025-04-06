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川普政府誤發電郵！24萬烏克蘭人被強制離美　收信者失控飆淚

▲▼美國國土安全部（DHS）。（圖／路透）

▲美國國土安全部誤將居留身份被取消，並要求立即離境的郵件發給烏克蘭人，引發廣泛恐慌。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國國土安全部（DHS）近日誤發電子郵件給部分烏克蘭難民，通知他們的臨時居留身分將在7天內被取消，並要求他們立即離境，否則將面臨強制執法行動，引發受保烏克蘭人的恐慌與不安。儘管川普政府隨後澄清相關郵件只是被錯誤發送，並重申不會對烏克蘭難民採取驅逐行動，但收信者坦言，他們在收到郵件當下失控飆淚，憂心自身安危與未來命運。

據《衛報》報導，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，約有24萬名烏克蘭人透過拜登政府推出的「團結烏克蘭」（U4U）人道計畫進入美國，獲得臨時合法居留身分與工作許可，得以在美安身立命。

然而，部分烏克蘭人卻突然在4月3日收到來自DHS的電子郵件，警告他們的臨時居留身分將在7天後被取消，要求他們立即離境，否則將被執法機關驅逐出境。這封郵件的措辭強硬，不僅恐嚇這些烏克蘭人「請勿嘗試留在美國，聯邦政府會找到你」，更鼓勵收信者「主動自首」以避免強制遣返。

相關郵件被寄出後，瞬間引發受保烏克蘭人的焦慮。一名在美定居的烏克蘭女子表示，她看到郵件後「無法正常呼吸、失控痛哭」。她指出，自己去年8月才剛更新了移民身分，根據當時資料，她的臨時居留身份有效期為2年，「我絞盡腦汁猜想自己做錯了什麼才會被美國驅逐出境，但我想不出來，我連1張停車罰單都沒有，也沒有在社群媒體發文。」

DHS隨後於當地4日出面道歉，承認相關郵件為誤發，並強調U4U計畫未遭終止。當局表示，錯誤的訊息目前已通過後續郵件更正，內容明確表示「不會對您的假釋採取任何行動。」美方澄清，該通知本應針對其他被取消保護身份的國籍人士，例如古巴、海地、尼加拉瓜與委內瑞拉人，不料卻意外波及部分烏克蘭人。

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