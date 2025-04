川普政府誤發電郵！24萬烏克蘭人被強制離美　收信者失控飆淚

▲美國國土安全部誤將居留身份被取消,並要求立即離境的郵件發給烏克蘭人,引發廣泛恐慌。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

美國國土安全部(DHS)近日誤發電子郵件給部分烏克蘭難民,通知他們的臨時居留身分將在7天內被取消,並要求他們立即離境,否則將面臨強制執法行動,引發受保烏克蘭人的恐慌與不安。儘管川普政府隨後澄清相關郵件只是被錯誤發送,並重申不會對烏克蘭難民採取驅逐行動,但收信者坦言,他們在收到郵件當下失控飆淚,憂心自身安危與未來命運。

據《衛報》報導,自俄羅斯入侵烏克蘭以來,約有24萬名烏克蘭人透過拜登政府推出的「團結烏克蘭」(U4U)人道計畫進入美國,獲得臨時合法居留身分與工作許可,得以在美安身立命。

LOTS of confusion on this one, so lets dig in—



Below is a screenshot of the message from DHS to Ukrainian parolees, which the agency now says was sent by MISTAKE.



A clarification from @TriciaOhio or someone official would be helpful here. https://t.co/tyeGechzQI pic.twitter.com/mzR5go52Np