對美祭「報復性關稅」？日相石破茂回應了　曝與川普協商時間點

▲面對川普的新關稅政策，石破茂強調，正在協調與川普親自通話協商。（圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

受到美國川普政府關稅政策影響，全球經濟大受打擊，各國股市更是慘遭血洗。日本首相石破茂稍早表示，正在積極安排與川普的電話會談，預計最快下周就能透過通話協商。不過，對於是否會以「報復性關稅」作為對抗手段時，石破茂則持保留態度，強調應該理性溝通，「一味談報復關稅，對全球經濟有什麼好處？」

根據《富士新聞網》、《日本放送協會》報導，石破茂4日於在野黨魁會議上強調，日方將強烈要求美方重新調整此次的關稅措施，同時也透露正在設法促成與川普的電話對話。

他5日接受《讀賣電視台》節目「週六LIVE新聞ZIGZAG」訪問時說，「希望能在下周促成通話，必須理性地說明，日本如何有助於美國製造業復興與創造就業機會。」

面對未來的美日經貿協商，石破強調，「不能零碎應對，要一次性地整合提出對策，像是液化天然氣（LNG）、汽車、農業，甚至是安全保障議題都有可能被納入討論。」

在被問到是否會對美國商品課徵「報復性關稅」時，石破茂持反對意見。他表示，「如果打出報復性關稅，會對全球經濟會帶來什麼影響？日本作為美國最大投資國之一，不該和那些既不投資也不創造就業的國家相提並論。」

石破茂5日在大阪受訪時也重申，目前正與美方協調電話會談時間，最快可能下周就能進行。他強調，通話不只是形式，還得針對川普關心的各項議題，做好充分準備。他直言，「不能只是說『拜託給日本例外特惠』就結束，這樣沒有意義。」強調日方會以具體回應說明自身立場。

針對談判策略，石破補充道，日方計畫提出一個完整方案，「雖然可能需要時間，但既然要做，就要做到成功為止。」