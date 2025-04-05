美關稅「一再單獨點名台灣」　她感嘆：吃定民進黨會聽話

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

美國總統川普日前提到，台灣對美國課徵64%關稅，也將對台灣課32%關稅，並控「台灣拿走美國晶片和半導體產業，美國從王者淪為幾乎失去一切。」對此，台北市議員游淑慧感傷發聲，認為美國一而再、再而三單獨點名台灣，不是因為台美關係不好，「是吃定台灣、吃定民進黨會聽話。」

看到川普認為台灣拿走美國晶片和半導體產業，商務部長盧特尼克也質疑，為何美國的電子產品「主要都是在台灣製造的？」游淑慧在粉專感嘆，「強權就是可以定義歷史，就算扭曲也沒人能反駁。但這樣的話語，對台灣的科技產業來說，聽起來真的好酸，好無力。」

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會這樣說，是因為她認為，明明早期就是美國把自己不要做的、利潤低的、有汙染的產業丟給台灣來代工，「現在怎麼變成我們搶來的？」她提到，台灣一直以「代工之島」聞名，包括台積電等科技巨頭，都是從幫歐美大企業做低毛利、低利潤的代工開始起家，協助美國專注高階研發與軟體產業。

如今台灣企業靠著一步一腳印，把原本毛三毛四的代工產業做到世界頂尖，卻被指責「搶走一切」，「原本的美國爸爸、美國老闆們眼紅了，反過來說是台灣搶走了他們的一切，要我們還回去。」游淑慧進一步質疑：「台灣的企業要找誰說道理？台灣的企業有誰能保護？」她強調這不是台美關係不好，而是「美國吃定台灣、吃定民進黨會聽話。」