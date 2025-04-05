　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

美關稅「一再單獨點名台灣」　她感嘆：吃定民進黨會聽話

▲▼美國總統川普3日在向記者展示「金卡簽證」（Gold Card）的最新設計。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

美國總統川普日前提到，台灣對美國課徵64%關稅，也將對台灣課32%關稅，並控「台灣拿走美國晶片和半導體產業，美國從王者淪為幾乎失去一切。」對此，台北市議員游淑慧感傷發聲，認為美國一而再、再而三單獨點名台灣，不是因為台美關係不好，「是吃定台灣、吃定民進黨會聽話。」

看到川普認為台灣拿走美國晶片和半導體產業，商務部長盧特尼克也質疑，為何美國的電子產品「主要都是在台灣製造的？」游淑慧在粉專感嘆，「強權就是可以定義歷史，就算扭曲也沒人能反駁。但這樣的話語，對台灣的科技產業來說，聽起來真的好酸，好無力。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

會這樣說，是因為她認為，明明早期就是美國把自己不要做的、利潤低的、有汙染的產業丟給台灣來代工，「現在怎麼變成我們搶來的？」她提到，台灣一直以「代工之島」聞名，包括台積電等科技巨頭，都是從幫歐美大企業做低毛利、低利潤的代工開始起家，協助美國專注高階研發與軟體產業。

如今台灣企業靠著一步一腳印，把原本毛三毛四的代工產業做到世界頂尖，卻被指責「搶走一切」，「原本的美國爸爸、美國老闆們眼紅了，反過來說是台灣搶走了他們的一切，要我們還回去。」游淑慧進一步質疑：「台灣的企業要找誰說道理？台灣的企業有誰能保護？」她強調這不是台美關係不好，而是「美國吃定台灣、吃定民進黨會聽話。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 8553 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
正妹女警違規　記過2次打官司輸了
「國道停車場」擴大　3路段接力「紫爆」恐堵到午夜
短褲女偷開救護車！「尾門敞開」市區狂飆10km：要救人
美關稅「一再單獨點名台灣」　她感嘆：吃定民進黨會聽話
西門町隨機遭砍　韓留學生驚：一直認為台灣治安良好
台股下周變「做空的天下？」　他點名1類股最慘

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「國道停車場」擴大　3路段接力「紫爆」恐堵到午夜

美關稅「一再單獨點名台灣」　她感嘆：吃定民進黨會聽話

洗衣服「常見1習慣」以為方便除垢　專家警告：細菌恐萬倍成長

日本餐廳貼「外語能力圖」2語言0％！　一票人狂笑：好誠實

巴紐6.9地震約11顆原子彈威力　專家示警：全球留意規模8↑強震

北返車潮湧現「國5宜蘭到頭城紫爆」　下午更塞防14處地雷

學YTR實測珍奶泡麵！他加「兩匙奶粉」驚呆了　曝口感：涮嘴

高鐵軌道電路設備一度異常　南港到左營部分列車延誤

媽祖繞境18禁忌一次看「3類人不能躦轎底」！第一次進香要穿新衣

連假第3天「17處省公路」易塞　大甲媽遶境路線啟動交通管制

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

#高雄輕軌 又被撞！ 三寶女「鬼切沒閃過」慘被開罰法辦

#李珠珢 #南珉貞直接露香肩拼了！互動超萌且福利滿滿XD

出席請 #大甲媽 上轎儀式！ #韓國瑜 向 #媽祖 祈求1事

木村拓哉離台　上前打招呼超暖

「國道停車場」擴大　3路段接力「紫爆」恐堵到午夜

美關稅「一再單獨點名台灣」　她感嘆：吃定民進黨會聽話

洗衣服「常見1習慣」以為方便除垢　專家警告：細菌恐萬倍成長

日本餐廳貼「外語能力圖」2語言0％！　一票人狂笑：好誠實

巴紐6.9地震約11顆原子彈威力　專家示警：全球留意規模8↑強震

北返車潮湧現「國5宜蘭到頭城紫爆」　下午更塞防14處地雷

學YTR實測珍奶泡麵！他加「兩匙奶粉」驚呆了　曝口感：涮嘴

高鐵軌道電路設備一度異常　南港到左營部分列車延誤

媽祖繞境18禁忌一次看「3類人不能躦轎底」！第一次進香要穿新衣

連假第3天「17處省公路」易塞　大甲媽遶境路線啟動交通管制

防範大型車傷亡事故！枋寮警全面取締+宣導　確保民眾安全

台灣祭太嗨！夫妻醉翻走不了...孩子傻眼　辣妹酒後盧小小

謝欣穎提到兒子認了　「是老天爺派來撫慰我的心靈」

小孩吃藥吐光光？食藥署教你「2點」判斷是否補服

正妹女警違規查個資...辯「我被跟蹤」　記過2次打官司輸了

2025夢幻求婚鑽戒8款推薦　《難哄》同款蝴蝶結鑽戒也在榜上

直擊／FTISLAND李洪基現身中山站「為粉絲護髮」　200人冒雨圍觀

跟著林威助赴日進修　陳真發現問題：力量都用錯了

半個月2路人被撞！網怒：行人地獄再現　「斑馬線也不安全」

金相赫酒駕「沒工作又遭詐騙5750萬」！　母心痛：能在我身邊就好了

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

生活熱門新聞

美國關稅戰！他憂曝「台灣1產業」：基本上被宣判死刑

明起變天降溫！下周鋒面接力「雨區擴大」　中部以北防大雨

巴紐6.9地震約11顆原子彈威力　專家示警：全球留意規模8↑強震

全球股災　Joeman「烏鴉嘴」影片曝光

沒繫安全帶被開單！他一看照片傻眼了

載客到圓山大飯店　停車11分鐘被收300

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

洗衣服「常見1習慣」踩巨雷　專家警告：細菌恐萬倍成長

清明節後「4星座」順風又順水！事業運、貴人運大爆發

綠博小火車撞人　她目擊嚇傻：全程都沒剎車

國營工作年薪百萬！女友爸嫌不上進「一定要嫁他嗎？」

華南雲系甩水氣「今北東溼答答」　鋒面接力「下周2天雨最猛」

清明連假Day3變天有雨　下週鋒面報到

保利香港拍賣2025春拍台北預展　珍稀拍品搶先曝光

更多熱門

相關新聞

「川普想在美國建立供應鏈」　沈富雄：老美就是不想讓台灣賺錢

「川普想在美國建立供應鏈」　沈富雄：老美就是不想讓台灣賺錢

美國總統川普日前公布對等關稅政策，台灣則因近年與美國呈現高額的貿易順差現象，導致最終被祭出課予32％的關稅，府院團隊接連表示，將予美方強力交涉。對此，前立委沈富雄昨（4日）表示，老美就是不想讓台灣賺錢，川普要錢、要人，還要技術，就是想在美國建立自己的供應鏈。

力抗川普關稅　知情人士：已派員赴華府交涉「加大談判力道」

力抗川普關稅　知情人士：已派員赴華府交涉「加大談判力道」

台股下周變「做空的天下」　他點名1類股最慘

台股下周變「做空的天下」　他點名1類股最慘

政院關稅記者會郭智輝呆坐原地　國民黨轟：不做事就快滾

政院關稅記者會郭智輝呆坐原地　國民黨轟：不做事就快滾

川普在意「貿易逆差」　黃珊珊：卓內閣20項措施疫情時用過了

川普在意「貿易逆差」　黃珊珊：卓內閣20項措施疫情時用過了

關鍵字：

川普台灣關稅半導體晶片游淑惠民進黨

讀者迴響

熱門新聞

美國關稅戰！他憂曝「台灣1產業」：基本上被宣判死刑

林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

台積電周一補跌「甚至跌停」？專家給答案

關稅衝擊　任天堂：暫停美國預購Switch 2

全球第4大車廠宣布：裁撤美國5廠900員工

6.9強震襲巴布亞紐幾內亞　海嘯警報發出

友人不玩股「開心出國」　大票愣：這才可怕

川普關稅連2天血洗美股　道瓊狂瀉2145點

越共總書記通話川普：對美關稅可降到0　

即／對等關稅重創股市！　川普說話了

大甲媽剛起駕就開打　一堆阿志頭嗆：輸贏啊

明起變天降溫！下周鋒面接力「雨區擴大」　中部以北防大雨

中國報復對美課34％關稅　川普：中國打錯牌了

痛罵卓榮泰「廢物」　楊蕙如：邏輯錯亂

巴紐6.9地震約11顆原子彈威力　專家示警：全球留意規模8↑強震

更多

最夯影音

更多

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面