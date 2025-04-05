台灣對美「徵64%關稅」？慘被川普痛宰　WTO揭實際數字不到1成

▲ 川普秀出對等關稅表格。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普2日宣布對等關稅政策，對57國祭出11%至50%稅率，聲稱是依他國對美關稅比例採取回應，但各國專家及貿易夥伴質疑數據有失精準，且與世界貿易組織（WTO）2023年資料存在巨大落差。川普政府指控台灣對美課徵64%關稅，因此以32%回敬，但台灣對美貿易加權平均關稅實則僅1.7%。

美媒CNBC指出，美國5日起對全球185個國家及地區進口商品課徵10%基準關稅，9日起將對其中57國實施更高額的對等關稅。川普2日在白宮玫瑰園宣布這項政策時秀出一張表格，列出美國政府認為各國對美課徵的關稅，並稱美國將回敬約一半的「折扣」關稅，例如中國對美徵收67%關稅，美國便以34%回應，卻和實際數字相去甚遠。

華府智庫「加圖研究所」（Cato Institute）根據世貿2023年資料指出，多數國家的貿易加權平均關稅甚至不到川普政府所控的10分之一，例如中國實際平均關稅僅3%，和67%有明顯落差；歐盟實際對美關稅為2.7%，而非川普政府所稱的39%；印度對美關稅稅率為12%，川普政府則稱是52%；台灣實際對美課徵1.7%關稅，和川普政府聲稱的64%更是天差地遠。

有網友發現，川普政府計算對等關稅的公式似乎是以「對該國貿易逆差除以美國自該國進口額」，但這代表美國完全忽略服務貿易，僅考慮商品貿易逆差，與一般國際標準做法大相逕庭。

美國貿易代表署則聲明表示，若雙邊貿易持續存在因關稅、非關稅政策及基本經濟因素造成的逆差，為消除逆差而設下的關稅就是對等且公平的。