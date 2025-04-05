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「880億不足以應對」　綠委呼籲：參考越南零關稅模式與美國協商

▲民進黨立委郭國文。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委郭國文。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院昨日針對美國對等關稅政策召開記者會說明因應方案，其中一個措施是880億協助產業方案。然而，民進黨立委郭國文今（5日）表示，880億不足應對關稅戰，他呼籲政府，應參考越南模式，儘速提出類似對美國零關稅的方案來著手雙邊協商。

川普日前親自公布對等關稅政策內容，台灣也遭加徵32%對等關稅，主要理由不外乎與近年美國對台灣呈現高額貿易逆差的趨勢有關，然而，郭國文表示，政府不能只靠採購減少逆差，雖然根據專家估算，發現川普統計出來的「關稅」，其實僅是以貿易逆差為主。

之所以不能僅以減少逆差為主，郭國文說明，降低美國對台灣的貿易逆差，這部分政府已經有比較明確的行動，包括擴大購買美國天然氣、增加對美投資、到美國設廠等，不過，相關行動要有具體成效，通常都要一段時間，很難立刻見效。

郭國文進一步說明，所以，川普才會點名關稅、貿易壁壘、匯率操控等三大項目，作為提出對等關稅的考量。郭國文接著點出，「調降進口稅率」也應該列入我國談判的籌碼。

「最應該檢討的是汽車產業，汽車這塊，進口稅率是17.5%，但還要加上貨物稅25％-30％，以及5%營業稅和10%奢侈稅，導致我國進口汽車價格高，這點我相信許民眾都有感。」

郭國文指出，其實，貨物稅的降低，是相對沒有爭議的，因為國內業者也受惠，絕對有下降的空間；關稅的部分，上次調降是2010年，如果過去15年本土汽車的實力沒有顯著提升，那政府有什麼理由不考慮降低保護關稅？他強調，自己仍堅持政府應該將汽車降稅作為談判籌碼，適度開放自由市場的立場。

至於，卓榮泰昨率領內閣團隊召開記者會，宣布以880億作為因應關稅戰初步的措施之一。郭國文直言，880億不足以應對關稅戰，關稅戰除了堆疊成本外，如果台灣不積極協商的話，那麼訂單恐怕會轉移到關稅較低的地方。

郭國文說，訂單轉移是業者最害怕的事，如果產業出走，那不管再多的880億都難以挽回。因此，他呼籲，政府應參考「越南模式」，理由在於川普與越共總書記蘇林通話，且在越南表態願意對美國零關稅後，雙方將就全面取消雙邊關稅展開協商。

郭國文表示，台灣應該儘速提出類似的方案，並與美方展開相關協商，且必須以總統級規格來看待。最後，他提醒，大家別忘記《美日半導體協定》對日本的後座力，跟《華盛頓廣場協議》對台灣的衝擊，政府要留下台灣產業，就必須提出比880億更聚焦的方案。

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