政院關稅記者會郭智輝呆坐原地　國民黨轟：不做事就快滾

▲行政院召開「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會，秘書長龔明鑫（中間）後方坐著經濟部長郭智輝。（圖／記者陳家祥攝）



記者崔至雲／台北報導

因應台灣將被美國課徵32％關稅，行政院長卓榮泰昨邀集相關部會首長舉辦記者會說明初步因應方案，其中，經濟部長郭智輝也有出席，不過坐滿整場，卻一句話都沒說，反而是由次長何晉滄代打。對此，國民黨副發言人康晉瑜轟，過去郭智輝在立法院裡，宛如酬庸、養老部長，一問三不知，儼然成為賴清德政府酬庸成員no.1 。如果不做事，快滾好嗎？

康晉瑜指出，行政院召開記者會，邀集文武百官雲集應對關稅，內容卻是空洞不堪，以為只要砸大錢880億就能解決關稅衝擊，果不然引發眾怒。但更令人意外的是，當其他部會首長自己上陣回應時，主掌國家經濟發展大計的主要部門經濟部長郭智輝竟然從頭到尾呆坐原地、不發一語？

康晉瑜細數，過去郭智輝在立法院裡，宛如酬庸、養老部長，一問三不知，1、審查政府總預算，當立委問起郭智輝知不知道經濟部預算多少，他竟然完全回答不出來。2、另外當媒體詢問未來水價漲不漲時，他直言「不知道」、「還要研討」，結果還需要柯建銘出來護航代為宣佈「不可能漲」，到底誰在當部長？3、面對美方關稅危局，既然部長都已經親自出席記者會了，反而交由經濟部次長何晉滄簡報，是郭智輝自己完全沒有掌握？還是能力不足回應？

康晉瑜說，難道現在經濟部長秉持「不做事，就不會做錯事」，「不說話，就不會說錯話」的躺平原則？直接不說話、不再需要對民意負責，回應產業界憂心？

外媒預估32%關稅恐將影響台灣對美出口減少約63％，讓GDP收縮3.8％。康晉瑜說，週三台指期夜盤大跳水，上下震幅高達860點，終場下跌437點，預計週一台股開盤也將面臨空前重擊。美國關稅所帶來的國家巨大挑戰在前，國家部會首長應該回應民眾期待，而非潛水、擺爛。郭智輝現在的表現，儼然成為賴清德政府酬庸成員no.1 。如果不做事，快滾好嗎？