慫恿俄兵丈夫「戴套性侵」烏克蘭女子　魔鬼人妻被判刑

▲奧爾嘉鼓勵丈夫性侵烏克蘭女性。（圖／翻攝自VK／Ольга Быковская，下同。）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯人妻奧爾嘉（Olga Bykovskaya）曾經告訴在前線作戰的丈夫，只要有戴保險套，就允許老公性侵烏克蘭女性。通話錄音檔流出之後，她被指控違反《日內瓦合約》，列入全球通緝名單，如今也被宣判5年有期徒刑。

俄媒《真理報》引述《自由歐洲電台》報導，奧爾嘉鼓勵丈夫性侵烏克蘭女性，被指控違反《日內瓦公約》的戰爭法相關法規，在缺席審判的情況下，被基輔的舍甫琴科（Shevchenkivskyi）地方法院，判處5年有期徒刑。

《日內瓦公約》是一部國際人道法，旨在保護戰爭時期的非戰鬥人員及傷病軍人，免於不人道的對待，包括平民、戰俘與戰爭受難者。

《每日郵報》先前報導，這對夫妻來自俄羅斯奧廖爾州（Oryol），丈夫羅曼（Roman Bykovsky）的所屬單位「第108空降突擊團」參與了克里米亞作戰，兩人2018年結婚後，也一起搬到克里米亞，育有一子。

2022年4月，烏克蘭安全局（SSU）釋出夫妻倆的通話錄音檔，引發國際輿論譁然。不久後，羅曼就在烏東伊久姆（Izyum）遭烏軍逮捕，奧爾嘉則被烏克蘭政府列入國家、州際和全球通緝名單。2022年12月，烏克蘭執法人員完成調查後，向法院起訴奧爾嘉。

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