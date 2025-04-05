川普嗆「敢退出就有麻煩」！　澤倫斯基鬆口：最快下周達成礦產協議

▲烏克蘭總統澤倫斯基最快下周出就會與美國達成礦產協議。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）3日宣布，該國最快下周初就會選定律師事務所，負責代表烏克蘭與美國洽談礦產合作新協議，預計將提出新版礦產協議草案。

根據CNN報導，澤倫斯基3日在記者會上表示，「我預計下周初會與我們的團隊舉行重要會議，屆時將針對協議內容進行全面檢視，確認哪些條款符合我方期待或體現公平性。」

他強調，會議後技術團隊就會整裝出發前往美國，與美方進一步展開磋商，但他同時也澄清，他本人不會參與這趟行程。

澤倫斯基提到，美方已經準備好「對俄羅斯施加壓力」，要求其接受停火方案，並透露美國與烏克蘭方已經討論過擴大對俄制裁的可能性，因為「俄羅斯仍不願意結束戰爭」。

澤倫斯基強調，停火是邁向和平的第一步，而烏克蘭早就「等這一步等很久了」。

根據《基輔獨立報》報導，美國總統川普3月底曾表示，澤倫斯基正在考慮退出與美國之間的重要礦產協議，因此對其發出警告。川普直言，「我看到他試圖想要退出稀土協議，如果他這樣做，將會遇到大麻煩。」

烏克蘭擁有大量未經開發的稀土礦產，川普先前表示，烏克蘭應該要將這些礦產的開採權交給美國，以換取美國在俄烏戰爭中的支援。