曾被于美人點名！外籍推銷兵團泳池趴猥褻同事　裝傻：我是紳士

曾被知名主持人于美人抨擊強迫推銷的僑外資公司又出事,旗下一名保加利亞籍員工2022年遭爆料,曾在北市文山區宿舍徹夜辦趴放鞭炮,還嗆住戶「I know where you live」,「Want they fxxx your face」,又在公司舉辦的泳池趴強制猥褻女同事,遭判刑10月定讞,目前已入監服刑,日前民事判決出爐,保籍男子要再賠女同事20萬。

于美人曾在2021年3月上臉書PO文,表示朋友的女兒到台北東區逛街,突然被外國男子搭訕,朋友的女兒表示「另一個女生就在我手上抹東西,然後請我進店裏試用,我不知道怎麼拒絕」,接著她就被拉進店內強迫花費1700元才能離開。于美人當時痛批:「這種嫌惡商店難道不會影響整個商圈嗎?這樣的銷售不是拉客行銷而是糾纏行銷!是可忍熟不可忍!」

媒體曾報導,這些外籍人士都是受雇於1間由一名法國男子擔任負責人的僑外資公司,而公司旗下員工官司不斷,2022年時就遭爆料,文山區1處社區從2018年起,就被一群外籍人士吵到得無法睡覺。其中這名保籍男子等3、4人,當時住在該社區租來的公司宿舍。根據社區主委及住戶寫給相關單位的檢舉信,這些人常在租屋處或社區球場大門喧嘩、丟擲酒瓶、扔鞭炮,甚至有鬥毆情事,保籍男子又在社區燃放沖天炮,還嗆「I know where you live」,「Want they fxxx your face」,不僅如此,他曾2次酒駕被判刑,現在又多了性犯罪紀錄。

判決指出,當時到高雄任職的保籍男子,在2022年8月14日上台北,參加總公司舉辦的泳池派對,邀約一名女同事琳琳(化名)到門口抽菸,男子要琳琳躺在草地上看夕陽,並不顧她反抗,趁機撲上去伸舌頭強吻、強吸脖子,還拉她手觸碰自己下體,問她要不要去廁所,見琳琳大喊「No、No、No」,男子喊「Yes、Yes、Yes」,並用雙腳夾住琳琳單腳不讓她脫身,強行亂摸,直到琳琳的妹妹找不到她,走到門外,目睹姊姊遭壓制,大聲喝止並拉起琳琳,琳琳才逃離狼爪。

全案審理時,保籍男子辯稱「我是一個紳士」,稱他和琳琳是自然的擁抱親吻,並反控琳琳是全場喝最醉的人,因為公司禁止同事間有親密行為,琳琳擔心公司處罰她,所以才說自己被強迫,並找來其他同事作證,指事發前琳琳在泳池中和他有親密互動、相處愉快,案發後琳琳「看起來很害羞的樣子」。

琳琳則指出,雖與保籍男子曾是同事,但她連他的聯繫方式都沒有,他身材壯碩,當時裸著上身只穿沙灘褲,叫她出去才聊到5分鐘就開始侵犯,她慘遭猥褻被妹妹目擊後,她的女老闆得知此事,便堅持報警,這時其他外國人還圍過來說「是開玩笑的不要報警、報警也沒有用」之類的話,甚至搶走女老闆的手機,直到總公司大老闆過來關心,她們才能報警。

法官審理,認為琳琳數次指認一致,醫院驗傷也發現她左頸部瘀血、左小指有撕裂傷,和她證述相符,判定保籍男子犯行屬實,審酌他月薪約5萬,依強制猥褻罪判他10月徒刑定讞,民事上要再賠琳琳20萬。民事還可上訴。

