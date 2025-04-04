曾被于美人點名！外籍推銷兵團泳池趴猥褻同事　裝傻：我是紳士

▲保加利亞籍男子參加公司泳池趴，竟猥褻女同事，其他外籍同事還阻止受害人報警。（圖／翻攝自判決書）

記者郭玗潔／台北報導

曾被知名主持人于美人抨擊強迫推銷的僑外資公司又出事，旗下一名保加利亞籍員工2022年遭爆料，曾在北市文山區宿舍徹夜辦趴放鞭炮，還嗆住戶「I know where you live」，「Want they fxxx your face」，又在公司舉辦的泳池趴強制猥褻女同事，遭判刑10月定讞，目前已入監服刑，日前民事判決出爐，保籍男子要再賠女同事20萬。

于美人曾在2021年3月上臉書PO文，表示朋友的女兒到台北東區逛街，突然被外國男子搭訕，朋友的女兒表示「另一個女生就在我手上抹東西，然後請我進店裏試用，我不知道怎麼拒絕」，接著她就被拉進店內強迫花費1700元才能離開。于美人當時痛批：「這種嫌惡商店難道不會影響整個商圈嗎？這樣的銷售不是拉客行銷而是糾纏行銷！是可忍熟不可忍！」

▲于美人曾轉述朋友女兒遭外籍兵團強迫推銷的過程。（資料照／翻攝于美人臉書）

媒體曾報導，這些外籍人士都是受雇於1間由一名法國男子擔任負責人的僑外資公司，而公司旗下員工官司不斷，2022年時就遭爆料，文山區1處社區從2018年起，就被一群外籍人士吵到得無法睡覺。其中這名保籍男子等3、4人，當時住在該社區租來的公司宿舍。根據社區主委及住戶寫給相關單位的檢舉信，這些人常在租屋處或社區球場大門喧嘩、丟擲酒瓶、扔鞭炮，甚至有鬥毆情事，保籍男子又在社區燃放沖天炮，還嗆「I know where you live」，「Want they fxxx your face」，不僅如此，他曾2次酒駕被判刑，現在又多了性犯罪紀錄。

判決指出，當時到高雄任職的保籍男子，在2022年8月14日上台北，參加總公司舉辦的泳池派對，邀約一名女同事琳琳(化名)到門口抽菸，男子要琳琳躺在草地上看夕陽，並不顧她反抗，趁機撲上去伸舌頭強吻、強吸脖子，還拉她手觸碰自己下體，問她要不要去廁所，見琳琳大喊「No、No、No」，男子喊「Yes、Yes、Yes」，並用雙腳夾住琳琳單腳不讓她脫身，強行亂摸，直到琳琳的妹妹找不到她，走到門外，目睹姊姊遭壓制，大聲喝止並拉起琳琳，琳琳才逃離狼爪。

全案審理時，保籍男子辯稱「我是一個紳士」，稱他和琳琳是自然的擁抱親吻，並反控琳琳是全場喝最醉的人，因為公司禁止同事間有親密行為，琳琳擔心公司處罰她，所以才說自己被強迫，並找來其他同事作證，指事發前琳琳在泳池中和他有親密互動、相處愉快，案發後琳琳「看起來很害羞的樣子」。

琳琳則指出，雖與保籍男子曾是同事，但她連他的聯繫方式都沒有，他身材壯碩，當時裸著上身只穿沙灘褲，叫她出去才聊到5分鐘就開始侵犯，她慘遭猥褻被妹妹目擊後，她的女老闆得知此事，便堅持報警，這時其他外國人還圍過來說「是開玩笑的不要報警、報警也沒有用」之類的話，甚至搶走女老闆的手機，直到總公司大老闆過來關心，她們才能報警。

法官審理，認為琳琳數次指認一致，醫院驗傷也發現她左頸部瘀血、左小指有撕裂傷，和她證述相符，判定保籍男子犯行屬實，審酌他月薪約5萬，依強制猥褻罪判他10月徒刑定讞，民事上要再賠琳琳20萬。民事還可上訴。

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